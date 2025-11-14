第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が来年１月２、３日に行われる。

１０月の出雲全日本大学選抜駅伝では国学院大が２連覇を果たし、早大が２位。今月の全日本大学駅伝では駒大が２年ぶりに王座を奪還し、中大が２位に入った。箱根３連覇を目指す青学大は出雲７位、全日本３位。混戦模様を呈する戦いぶりから５強を中心とした有力校の戦力を分析する。

小池莉希は出雲、全日本で好走

創価大は今季、「３大駅伝全てで３位以内」という目標を掲げた。狙い通り出雲では３位となったが、全日本は７位。榎木和貴監督は「悪い流れを自分の力で変えるという意識が薄い」と、上位校との差を語った。

それでも、個々の潜在能力には大きな期待を持っている。出雲、全日本とも２区で４、５位と好走した小池莉希（３年）については「全ての試合で必ず、どこかで先頭に立つという意欲を持って臨んでいる」と、積極的な走りを高く評価。野沢悠真（４年）と山口翔輝（２年）については「共に長い距離に適性がある」。スティーブン・ムチーニ（３年）はスピードを誇る。

選手として中大時代に４年連続区間賞。指導者では７年連続で箱根に挑む監督は「スタミナを強化し、上り下りの特殊区間を整え、上位で戦う精度を上げる」。知り尽くす箱根での躍進を狙う。（塩見要次郎）