「今日好き」りんか、美脚際立つコーデでピクニック 得意料理入りサンドウィッチも披露「可愛すぎる」「料理も出来るなんて女神」の声
【モデルプレス＝2025/11/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが11月13日、自身のInstagramを更新。得意料理を披露し、反響が寄せられている。
りんかは「ピクニック」とつづり、コスモスと一緒に写る姿を公開。チェックに水玉のオーバーサイズジャケットと黒のパーカー、ショート丈ボトムスを合わせたスタイルを披露している。ピクニック時に持参したポテトサラダ入りサンドウィッチの写真に合わせ「ポテサラは得意です。ポテサラのみ」と得意料理を明かしている。
この投稿に「可愛すぎる」「ポテサラ食べたい」「料理も出来るなんて女神」「ヘアアレンジ素敵」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
