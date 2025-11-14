せいせい （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/14】モデルの“せいせい”こと田向星華が11月12日、自身のInstagramを更新。くびれが強調されるスタイルを披露し、反響が寄せられている。

【写真】24歳ギャルモデル「産後だからって言い訳しない」美くびれ強調の攻めた姿

◆せいせい、美スタイル公開


せいせいは「産後だからって言い訳しない」とつづり、現在のスタイルを動画で投稿。黒のオフショルダートップスでラインが際立つ肩と、アシンメトリーにカットされた裾に引き締まったウエストが強調されるスタイルを披露している。

◆せいせいのスタイルに反響


この投稿に「可愛いと綺麗を常に更新し続けて尊敬」「憧れのスタイル」「前向きさ憧れる」「努力は裏切らないを体現してる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

