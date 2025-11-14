タレントのローラ（35）が、13日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。2015年に、突然、米国ロサンゼルスに活動拠点を移した後の心境について話した。

今回のテーマは「女性が憧れる女性に人生の哲学を聞く」。ローラは久々に日本のテレビに登場。放送作家でタレントの野々村友紀子（51）による番組のVTR事前インタビューで、多忙から心がぼろぼろになり、渡米したことを明かした。

スタジオでは指原莉乃（32）が「10年の間に心無いことを言われたこともあったと思うんですよ。自分からテレビを離れたんだと思うけど、消えた、とかいう人もきっといたじゃないですか。そういうのって気になりましたか？」と質問。ローラは「最初の方はちょっと気になっていたけど、だけど、そんなのも気にならない自分になった」。スタジオの出演者からは感嘆の声が上がった。

続けて「落ち込みから良くなるのって、数カ月でなるとかじゃなくて、時間はかかった」。変化があったのは「（渡米して）1、2年かな」。指原は「明日からタレント、アメリカに飛ぶぞ、っていう感じがしません？何か今、悩んでいるタレント、行くって」と出演者を笑わせて場を和ませた。