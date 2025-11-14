【全文】50歳芸人＆38歳タレントが結婚12年目で第１子妊娠公表「新たな命がやってくる…」
お笑いコンビ、エレキコミックのやついいちろう（50）とタレント松嶋初音（38）が14日、X（旧ツイッター）を更新。第1子妊娠を報告した。
双方が同じ声明を発表。「突然のお知らせになるのですが、この度やつい家に新たな命がやってくることとなりました。年齢的なこともあり、皆様へのお知らせが遅くなったことお詫び申し上げます」と報告。
「本日より結婚12年目を迎え、よりパワーアップするやつい一家をこれからも何卒よろしくお願いします！」と続けた。
2人は13年11月14日に結婚。松嶋の誕生日が87年11月13日、やついの誕生日が11月15日から、間を取って11月14日に婚姻届を提出したと過去に明かしている。
以下、発表全文。
いつも応援して下さる皆様へ
突然のお知らせになるのですが、
この度やつい家に新たな命がやってくることとなりました。
年齢的なこともあり、皆様へのお知らせが遅くなったことお詫び申し上げます。
とにかく今は気な子が産まれて来ますようにと祈る日々です。
本日より結婚12年目を迎え、よりパワーアップするやつい一家をこれからも何卒よろしくお願いします！
いつもお世話になっているお仕事関係の皆様、いつも応援して支えてくださっている皆様、ご迷惑やご心配をおかけすることもあるかと思いますが温かく見守っていただけますと幸いです。
2025年11月14日
やついいちろう・松嶋初音