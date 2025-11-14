京都競馬場の菊の間で将棋の竜王戦第４局が行われます（11月12、13日）。その前夜祭が京都市内のホテルで11日に開催され、ボクも藤井聡太６冠見たさに出席させていただきました。

JRAの年間プロモーションキャラクターを務められている佐々木蔵之介さんが、「一人だけ、きれいな空気をまとっておられる」とおっしゃっていましたが、まさにそんな感じ。23歳とは思えない落ち着いた佇まいに感心してまいりました。

京都競馬場で将棋の公式戦が行われるというニュースに、誰よりも喜んでおられたのがメイショウの松本好雄オーナーでした。ご存命なら今回のイベントを支える役目を果たされていたはずですし、父の武邦彦も将棋を趣味としていました。ボク自身はルールを知っている程度ですが、天国から見ているお二人の分まで歴史的なイベントを外野から楽しみたいと思っています。

そして週末は、同じく京都競馬場でエリザベス女王杯が行われます。ボクの騎乗馬はエリカエクスプレス。追い切りにもまたがって調子の良さを確認できていますが、あの馬はレース当日に落ち着いていられるかどうかなんです。前走は２着に頑張っていますが、あのときでも返し馬は宥めるだけで精一杯でした。なんとかしたいのはもちろんですが、当日の機嫌がどうなるかは馬に聞いてほしいところです。