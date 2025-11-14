全米野球記者協会（BBWAA）は2025年11月14日、今年の最優秀選手（MVP）を発表し、予想されていた通り、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平選手が満票で3年連続、4回目の授賞となった。

「あとはサイ・ヤング賞だけだな」

放送中に受賞を速報で伝えた「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は、番組冒頭から「間もなく発表です。大谷選手で確実と見られています」と待ち構え、受賞の瞬間はスタジオ中が大きな拍手で沸いた。

金曜コメンテーターの長嶋一茂さん（スポーツプロデューサー）は「満票で良かったですよね。（心配は）そこだけでしたから」とはしゃぎ、「もうホント、（賞を）取りつくしてて、あとサイ・ヤング賞（年間最優秀投手）ぐらいじゃないかね（取っていないのは）。サイ・ヤング賞と、バッターの方での栄誉をもらって、両方でMVP」と欲張る。

「これから何年連続して取るか」と期待

そして、大谷選手が受賞インタビューで、左肩のけがにふれたことを、一茂さんは「珍しい」とこう話した。「左肩の脱臼があったんだけど、そこを苦労されたということを少しだけ言ってましたよね。（普段は）ネガティブなことは言わないんで、すごく珍しいインタビューだったんじゃないかと思いました」と、大谷選手自身も今回の受賞は感慨深いんじゃないかと「勝手に推測」した。

4回受賞はこれまでバリー・ボンズ選手だけで、大谷選手は歴代2位。ボンズ選手は7回受賞している。一茂さんは「これから何年連続して取るか」と期待した。

（シニアエディター 関口一喜）