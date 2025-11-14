【もう限界】会うと優しい義母、帰ると陰口の嵐。義姉経由で届く悪意にモヤモヤが止まらない【ママリ】

義姉づてに義母からの悪口が届く日々

義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

義母が義姉を通して私の悪口を伝えてきます。



定期的に義姉（義両親と同居）から、『おかあさんが怒っている』とLINEがきます。



・私が送ったLINEの文章の言い方がおかしい、

・いい時だけ丁寧に連絡してくるのに、肝心な時に連絡してこない



など、私の悪口が義姉から旦那と私に送られてきます。



近くに義両親、義姉が住んでるからよく会うのですが、会ってる時は何にも行ってこないのに、帰った途端、悪口LINEがきたりします。ずっと我慢してたけどみたいな内容で。



こっちからすると、言いたいことがあるなら、直接言えばいいのに、わざわざ義姉を経由して、LINEでねちねち文句言ってくるので、怒りというより性格悪いなと醜さを感じてしまっています。



心の狭い義母とできるだけ距離をとりたいなと思ってしまってますが、向こうも気に入らないみたいだし、もう最低限の付き合いでいいですよね。



なんかもう疲れました。



義実家の近所に暮らしているというMさん。義両親や義姉とは普段から会う機会があるそうです。ただ、顔を合わせていても、義母は直接Mさんへネガティブな意見は伝えず、義姉経由で伝えて来るとのこと。



褒め言葉は人づてに言われるとうれしさが増すと言いますが、悪口は逆ですよね。このMさんの悩みに、ママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。

最低限の付き合いでいいのでは？集まった声

義姉づてに義母からの悪口が届くというMさんのお悩みに、ママリユーザーからは共感の声や、今後の付き合い方に関するアドバイスなどが届きました。

え、それは無理過ぎます。。

悪口を伝えてくる義母も、それをLINEしてくる義姉も無理です😇



最低限の付き合いでいいと思いますし、直接の関わりをもたなくていいとさえ思ってしまいました！！

連絡は全てご主人にやってもらえば、関わり絶っても何も問題ないと思いました😌



義実家と全く連絡を取らないのは無理ということであれば、こちらの意見のように、義実家との連絡は全て夫にしてもらうのが良いかもしれませんね。

こっちから切りましょう!



はっきり直接言って来ない。義姉を使う。



私が嫌いみたいですからもう会いませんし連絡はしませんねを義母に言います。



義母側が明らかにMさんに対し敵意を向けてくるなら、この意見のように「私のことがお嫌いなようなので」と言ってしまうのもありかもしれません。

ある一定の年齢から自分に害となるような人間関係は身内であろうとも避けるようにしてます🙂

義母だけでなくわざわざ伝えてくる義姉も相当性格悪いです。



人との付き合い方において、ネガティブな気持ちを向けてくる相手とは距離を置いた方がいい、と気づくタイミングは人それぞれあるのではないでしょうか。



限りある人生です。自分を嫌っている相手に時間を割いている暇はありませんよね。Mさんのように、誰かから嫌な気持ちを向けられていると分かったら、それが「自分にとって本当に大事な人」かどうかを考えるタイミングが来たこということかも…。



無理なく笑っていられる日々が増えるよう、まずは自分の気持ちを大事にしていけるといいですね。

義妹の勝手な行動にイライラ…

皆さんは我が子の写真が義妹に勝手にインスタなどに乗せられても平気ですか？

そんなことが前にあったのですが、しかもその写真が私がまず撮った写真を、旦那にも見せようと思い送り、それをどうやら家族のLINEか何かに送ったのか、その写真をアップされました。【娘だけの写真です】

正直私はイラッとしました。友達に言うと、イラッとするっていう人と可愛がってくれてるから嬉しいと思うという人がいました。私が心が狭いんでしょうかね？なんか常識って何かわからなくなりました(^^;;



鍵付きアカウントかどうかによっても印象は違ってきますが、ネット上にアップした写真はどんな形で悪用されるかわかりませんし、たとえ投稿を消しても誰かが保存していればずっと残り続けますよね。



義妹はSNSに写真を載せることに抵抗がないのかもしれませんが、投稿する前に確認をしてほしかった投稿者さんの気持ちも理解できます。

SNSへの写真の投稿にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「何も知らないフリをして念押しを」という意見がありました。

今度妹さんがいるまえで知らないふりをして、あっそういえばインスタとかあげてないよね？私たちあげたくないんだ～色々怖いから！よろしくねっと言いましょう⭐️あくまで知らないふりで強く念押しを！



今回のことには一切触れず「SNSに写真をあげてないよね？」と言ってみるのはいいアイデアですよね。本当は強く言いたいところですが、関係が悪くなるのは避けたいと思うもの。自分たちはSNSには写真を載せたくないと表明することで、義妹もまずいことをしたと感じてくれるのではないでしょうか。



他にも、同じことを実妹にされたという方からはこんな投稿がありました。

私は同じことを自分の妹にされました😅

本人は言わなかったんですけど、「お前の子どもじゃねーし」って思ってました(笑)

せめて一言「載せてもいい？」って聞くのが当たり前だと思います😅



口には出さなかったものの、心の中では嫌な思いをしたのですね。子どもの写真を掲載したいなら、その親に許可を取るのは大前提ですし、まして自分の撮った写真ではなく、送られてきた写真を勝手にアップするのも良くないことのように思えます。



SNSへの考え方は人それぞれですが、アップそのものにさまざまなリスクがあることを考慮はすべき。また、自分たちがどう思っているかを相手に伝えておくことも大切です。SNSの怖さもしっかりと考えたうえで、上手に活用していきたいと思わされる投稿でした。

考えを押し付けてくる義母

義母から実母に電話連絡や電話相談って、普通によくあることなんでしょうか？

私は四人兄弟で、それぞれ結婚していますが、他の義母から電話は挨拶程度です(贈り物のお礼等)。



今回はざっくり言うと

「私の自宅から実家まで高速でおよそ二時間、普段は夫の運転で来ますが、今回は仕事の都合がつかず、私の運転で私と娘が二人で往復する。」ことが気に入らないようです。今週末会った時に義父母から「私たちが迎えに行くから義父の車で実家に行きなさい」と言われました(お互いの実家は近いです)が、その時は私が「気を遣うし申し訳ないから自分で行きます」と言って終わりました。

ところが、自宅に戻ってから義母から夫に、義母から私の母に電話がきて、母から私に電話がきました。



義母の頭の中には、自分たちが片道二時間強を送り迎えするという一択しかありません。私が何を言っても、押さえつけられることは目に見えています。

私は割りと自分で決めたことを親に応援してもらって育ってきたので、親の考えを押し付けられることが耐えられないというか、人として認めてもらえていないように感じて悲しいです。



私が自分(義母)の思い通りにならないからって、私の母にまで電話して説得させようとする。これは普通のことですか？

それとも私が素直に義母の言うことを聞けないのがおかしいのでしょうか？



2時間の運転が大変だろうという気遣いから言ってくれたことだとは思いますが、投稿者さんが運転に問題ないのであればわざわざ実母に電話するほどのことなのかと思ってしまいますよね。もし自分が投稿者さんの立場だったら「大袈裟な…」と思い、余計に義母の思い通りにはなりたくないと思ってしまいそうです。

義母の行動にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「無視する」という意見がありました。

えーあり得ないです💦怖い💦

旦那さんも義両親の言いなりですか(´×ω×`)？



私だったら無視して自分の車で行ってしまいます(´×ω×`)



夫にとっては自分の母ですし、きっとこれまでも同じようなことがあった時には義母の言いなりになっていたのかなとつい考えてしまいますよね。そうした方が楽なのだろうとは思うのですが、一度そうしてしまうとどんどん義母が声を大きくしていきそうという不安もあります。改めて投稿者さんの考えを伝え、今回は自分の運転で行った方が義母への牽制にもなりいいのかもしれませんね。



他にも、義母が実母に愚痴っていたという方からは「難しい方ですね」というコメントがありました。

うちの義母も頭おかしいので

実母に義実家に

あまり来ないことを相談？

まあ要するに愚痴ってました！笑

のんさんの義母さんも

難しい方ですね😅



私は無視して義実家にも行かないし

他にも色々 実母に言ってますが

全部 無視してます🤣



嫁の愚痴を実母に話す義母もなかなかすごいですよね。付き合い方が難しい人というのは誰しもいるものだと思いますが、それが義母となると付き合いを断つわけにもいかず大変そうです。



今回の件をどうにかできても、また同じようなことが起きるのではないかなとつい考えてしまいます。一番いいのは義母が投稿者さんの考えを理解し尊重してくれることですが、そこまでになるのはそう簡単なことではないのだろうなと思います。それならばなるべく自分のストレスが少ない方へ考えていくことが大事なのかもしれません。義母との付き合いはずっと続いていきますから、距離を置くようにするなど自分を守る術を見つけていく方がいいのではないでしょうか。

