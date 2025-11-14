フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１４日、安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判第７回公判が１３日に奈良地裁で開かれたことを報じた。

被告の母親が弁護側証人として出廷し「次男の徹也が事件を起こしてしまい、本当に申し訳ない。国民の皆さまにもおわびします」と尋問で謝罪した。

ＭＣで俳優の谷原章介がこの事件について「いまだに分からない事が多い…なぜ、こうなったのか？」などとコメントした。

発言の途中でＭＣで同局の佐々木恭子アナウンサーが「今、このニュースをやっている途中で大変、恐縮なんですけども」と挟み込むと、安倍元首相銃撃事件のニュースを終了。続けて同局の渡辺和洋アナが「さ、メジャーリーグの速報が入ってまいりました。大谷選手ＭＶＰ獲得なるか？ということで…大谷選手のインタビューです」と伝え、ＭＬＢネットワークの番組で米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）が発表される前のドジャース・大谷翔平投手のインタビューを報じた。

その後、番組は大谷が満票で３年連続のＭＶＰに選ばれたことを生中継していた。