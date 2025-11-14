◆第５６回明治神宮野球大会 ▽高校の部１回戦 英明５―２帝京長岡（１４日・神宮）

秋の高校、大学日本一を決める戦いが開幕。元日本ハム投手の芝草宇宙（ひろし）監督が率いる初出場の帝京長岡（北信越）は、英明（四国）に敗れ、全国１勝はお預けとなった。

帝京長岡にとっては、初の全国大会。先発した１年生左腕・工藤壱朗が８回途中を５安打５失点。１４３球の力投も、７四球と制球に苦しみ、流れを呼び込めなかった。打線も４安打と精彩を欠いた。芝草監督は敗因をこう振り返った。

「失点はもう少し防げるところだったが、四球が絡んでしまった。攻撃ももう一つ、しっかりと捉えられなかった。ボールの見極めはある程度、できていたと思います」

帝京（東京）のエースとして、１９８７年夏の甲子園ではノーヒットノーランを達成し、注目を集めた。日本ハムでは４３０試合に登板し、通算４６勝。引退後はコーチも務めた。青春を燃やした神宮の杜に帰還し「神宮はすごく久しぶりでした。まさか監督として、神宮大会に出られるとは思わなかった。一つの目標だったので、選手たちとワクワクしながらグラウンドに入りました」と語った。

普段から「どんなことがあっても諦めるな」とナインに説く。「普段の生活から、野球以外のいろんなことも大事に生活していこう。全員にチャンスがある。全員で粘っていこう」と若き力に伝えている。初戦敗退に「もう少し試合をやりたかった。全国の舞台を一度経験できたので、この負けを生かして、冬場にしっかり練習していきたい」と指揮官。この１敗も糧にして鍛錬を重ね、春の夢舞台に乗り込む。（加藤 弘士）

◆芝草 宇宙（しばくさ・ひろし）１９６９年８月１８日、埼玉・所沢市生まれ。５６歳。帝京では２年春、３年春夏と甲子園に計３度出場。３年時はエースとして春８強、夏４強。３年夏の２回戦（対東北）で大会史上２０人目のノーヒットノーランも記録した。８７年ドラフト６位で日本ハム入団。先発、中継ぎとして活躍し、０６年にソフトバンク移籍。０７年途中に台湾・興農ブルズで現役引退。１１〜１２年は日本ハム１軍投手コーチ、１３〜１７年は日本ハムのアマスカウト。通算４３０登板で４６勝５６敗１７セーブ、防御率４・２４。右投左打。