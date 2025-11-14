巨人が育成契約で獲得した前ソフトバンクの板東湧梧投手が１４日、東京・大手町の球団事務所で入団会見に臨んだ。前日本ハムの左腕・北浦竜次とともに引き締まった表情で会見場に現れ「祖父の影響でジャイアンツファンでしたので、すごくうれしい気持ちでいっぱいです。一日でも早く支配下登録されるように頑張り、先発ローテーションに入ってリーグ優勝、日本一に貢献できるよう頑張ります」と決意を語った。

１軍経験も豊富で、今季のウエスタン・リーグ最優秀防御率右腕。戦力外通告を経て背番号０５０から再出発する。「一回、野球人生が終わったようなものだと思っているので。ラストチャンスをいただいたので、あまり細かい数字を気にせず、とにかくまずは野球を楽しむ。そういう気持ちでやりたいです」と逆襲への思いを言葉にした。

１軍では通算１１４試合に登板してきたが、近年はソフトバンクの分厚い投手層に阻まれ、昨年、今年と２年連続１軍登板なし。それでも今季は２軍で主に先発調整し、２１登板（１５先発）９勝２敗、１０８回２／３、防御率２・４８で最優秀防御率、勝率１位。「思うようにいかないもどかしさ、チームに貢献できない悔しさ…いろいろな思いがあったんですけど、その中でも『目の前の試合を全力でやる』というところを積み重ねてこられたので、こういう場がまた与えられたのかなと。やってきて、よかったなと思いますね」

巨人には１８年ドラフト同期で古巣時代から知る泉圭輔投手もおり、新天地で心強い存在となるはず。キリっとした顔つきから一転「うれしいですね。同期入団なので、それが一番というか。好きな選手ですし楽しみです」と頬を緩めた。

今季の巨人は山崎が１１勝するも、戸郷が８勝（救援で１勝）、赤星が６勝、井上が４勝、田中将が３勝、横川が２勝で先発ローテを固定できなかった。チームにとっては今オフの補強第１弾。来季Ｖ奪回を目指すチームの課題の先発候補としても期待される。

◆板東 湧梧（ばんどう・ゆうご）１９９５年１２月２７日、徳島県生まれ。２９歳。鳴門高で２年春から４季連続甲子園出場。ＪＲ東日本を経て１８年ドラフト４位でソフトバンク入団。１軍では通算１１４登板で１０勝１１敗１セーブ、防御率２・９１。１８２センチ、７８キロ。右投右打。