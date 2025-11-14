元乃木坂４６の北野日奈子が１４日までに自身のＳＮＳを更新。冬のアウターショットを披露した。

インスタグラムで「アウターがないと外に出られないほど寒くなってきましたね」と書き始め、「中学生の頃は早い段階から暖かい格好をしていたらもっと寒くなった時に耐えられないと思ってギリギリまでアウターとか着なかったなぁ、若いですね」とつづって、赤紫色のアウターを着て手にマグカップを持つ姿をアップ。

「今月は東京でのカレンダーのお渡し会、１１月３０日ジャパンカップ当日の新潟競馬場で皆さんにお会いできる機会がありますねお待ちしてます」と告知した。

続けて「終わらない関係や変わらない関係というものについて最近よく考えます 子どもの頃はそういうものって簡単に手に入ってずっと近くにあるものだと思っていたけれど、おとなになるにつれ、そうではないことを知り余計に臆病になって手にできるものも手にしていたものも気づいた時には手から落としてしまうものなのかとじぶんがなにを大事にしたいか、たくさんを大事にすると中途半端になる気がして意外と保守的なことに気づくこの秋です」と秋に感じたことを記した。

「ラスト２０代を駆け抜けていますが２０代でしか感じられないことを取りこぼさずに３０歳に向けて確実な一歩を出せるように過ごしていかないとね」と目標を立てると、最後に「楽しみすぎて見るの勿体（もったい）なくて見れなかった ロイヤルファミリーをついに一気見するぞ！」と締めくくった。

この投稿には「めちゃ可愛い！」「大好き」「永遠の推し」「有意義に過ごしてください」などの声が寄せられている。