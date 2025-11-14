ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、最優秀指名打者にあたる「エドガー・マルティネス賞」を受賞したことが発表された。

エンゼルス時代の２１年から５年連続５度目の受賞。５年連続の受賞は０３〜０７年のＤ・オルティス（レッドソックス）に並ぶ史上最長タイで、５度目の受賞は、８度のＤ・オルティス（レッドソックス）に次いで賞の名前にもなったＥ・マルティネス（マリナーズ）に並ぶ史上２位タイとなった。

６月に投手にも復帰した今季の大谷は、打者としても１６２試合中、１５８試合に出場。５５本塁打、１０２打点は５６本、１３２打点の２冠王に輝いたシュワバー（フィリーズ）に譲ったが、ＯＰＳ１・０１４、１４６得点、長打率・６２２、申告敬遠２０などがリーグトップだった。

大谷はシュワバーに選手会選出のリーグ最優秀打者は譲ったが、同じナ・リーグ指名打者部門での争いとなったシルバー・スラッガー賞は大谷が受賞した。この日は３年連続４度目のＭＶＰにも選出されている。

◆エドガー・マルティネス賞 最優秀指名打者（ＤＨ）賞として１９７３年に創設され、最も活躍したＤＨに贈られる。マリナーズで主にＤＨとして活躍したエドガー・マルティネスが引退した２００４年に、功績をたたえて名称が変更された。報道関係者や各球団広報の投票で決定。当初はＤＨ制があったア・リーグ選手のみが対象だったが、新型コロナウイルス禍で、両リーグでＤＨが採用された２０年はナ・リーグのＭ・オズナ（ブレーブス）が初めて選ばれた。２２年からは両リーグＤＨ制となり、両リーグの選手が対象となった。