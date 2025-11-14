＜キユーピー・マヨテラス＞見て、知って、味わって！家族で楽しめる工場見学へ行って来ました【前編】
こんにちは、イラストレーターの森乃クコです。
みなさま好きな調味料はありますか？
何を隠そう私はマヨネーズが大好き！ 野菜はもちろん肉にも魚にも合う、そのままはもちろんタルタルも美味しい！ 最高の調味料だと思っています。
そんなマヨネーズで有名なキユーピーさんの東京都・調布市にある見学施設「マヨテラス」に、今回は私と夫、小学4年生になる男女の双子でおじゃましました。
今まで何度も行こうと思っては、予約が取れなくて断念していた「マヨテラス」。到着して、すぐ目に入るのは巨大なマヨネーズ！
かわいいホールエリア
入口を入ると広がるキユーピー マヨネーズの世界。
外から見えていたマヨネーズも中でみるとさらに大きく感じました。
「サラダホール」の名の通り、かわいらしい野菜型ソファーがたくさん設置されています。
ソファー以外にも椅子が多く設置されていたため、待ち時間も全く苦にならずリラックスすることができました。
私たちが参加した回は、未就学児など子連れの見学者の方が多くいましたが、見学開始時間まで過ごしやすそうにしていたのがとても印象的でした。
見学グループについて
大人は楽しい見学でも、子どもは説明が多いと飽きてしまうのでは……？ と一抹の不安があったのですが、コミュニケーターさんから子連れにはありがたい説明もありました。
入口横のモニターでは、キユーピー人形等の映像を流すなど、常に子どもが楽しめるよう工夫しているそうです。子どもの機嫌にあわせて、途中で休憩を挟む選択が気軽にとれるのはママも安心できますよね。見学前から、子連れに優しい工夫がいっぱいの施設でした。
取材、文、作画・森乃クコ 編集・編集部