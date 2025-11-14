よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　全体運・対人運　11/14〜12/14

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

11月14日〜12月14日の全体運・対人運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

全体運

「湖でボートに乗る」絵。ひたすら楽しくのどかに過ごして。見上げれば青空。心を解放し、何があってもプラスに捉える。めいっぱい頑張るのは定員オーバーのボートのようなもので、ひっくり返ってしまう。気持ちをラクに、余裕を持って。

対人運

同性の人間関係を大切に。「繰り返し」が吉なので何回でも会おう。直接会うほかメールやLINE、電話、手紙など複数の連絡手段を確保して。家族とは11月はリラックス、12月はイベントを大事に。介護は事務作業はテキパキと。近隣とは和やかに。

全体運

「実りの時を迎える大地」の絵。大きな1つの実ではない。小粒ながら多くの種類が広範囲に実るので、少しずつ長く楽しめる。小さな喜びが連続する時なので心豊かに過ごして。多少のことには目をつぶる。ミスしても大目に見て、次に期待しよう。

対人運

いろいろな分野や立場の人にまめに会う。年長の人と仲よくすることを心がけて。家族とは淡々と。介護は思いやりの一言を。近隣とはさりげない会話を重ねて絆を深く。

全体運

「花火」の絵。11月は瞬間的にピカッと閃く。でも12月は連発花火のように、連続して閃く。頭が冴える時。それが周りによい影響を及ぼし、人を勇気づける、明るくさせる。スターの気分で過ごして。あなた自身も輝き続けることができる。

対人運

満遍なく。じっくりつき合うより、その時々で会う人に誠意を尽くせばOK。家族とは短時間、ポイントを押さえて。介護は観察して勘を働かせる。近隣とは用事は短時間で。

全体運

「晴れる予報。まもなく夜が明ける」絵。ゆっくりだが確実に明るくなってくる。太陽が顔を出し見通しがついてくる時だから、着実に自分のペースで行こう。周りに引きずられぬよう。急進しては太陽に雲がかかり、運が滞る。

対人運

時間をかけて心がほっこりする時ゆえ、ゆっくりペースで細く長い交流を。心の友に出会える時でもある。家族とはのんびり。介護は急かさない。近隣とはクールに。

全体運

「天気が急変する」絵。晴れた空からいきなり霰（あられ）が降り、たちまち晴れるというように先が読みにくい時。でも突然のことにも上手に対応できるので、状況が変わったら予定も変える。くるくる変わってOK。

対人運

柔軟性を発揮して相手に合わせよう。意外な発言でも予定が変更になってもそれなりに対応を。家族とは成り行きで。介護は状況に合わせて動く。近隣とは少し距離を置いて。

全体運

「砂浜を歩く」絵。やわらかい砂に足をとられてスローペースにならざるをえない。だがそれが幸いしてケガやトラブルなし。11月は今の立場に合わせて暮らそう。愚痴はご法度。12月は砂に埋まっている宝物や趣味を発見でき、楽しみが多い。

対人運

人は人、あなたはあなた、うらやましがったりせず達観して。11月は公平に。12月は砂嵐が来て波瀾含み。ガードを堅く、つき合いが悪くともやむなし。家族とは守る。介護はアバウトは厳禁。近隣とは距離を置く。

全体運

「平原に風吹きわたる」絵。スケールが大きい。あくせくせずに。トラブルが生じても次の風が吹き払ってくれる。ミスしたら即リセットしてやり直そう。打たれ強い時でもある。

対人運

定まった枠内にとらわれず、性や国籍、年齢に関係なく、風が吹くように自由に交流を。家族とは新しい話題を提供して。介護は変化に合わせて柔軟に対応。近隣とは悠々と。

全体運

「新人デビューする」絵。初々しいが危なっかしいところもある。不慣れなことや苦手なことは、1日3分でも5分でも毎日練習すると必ずクリアできる。結果、拍手を浴びて上々の評判に。12月は手堅く。さらに土台を固めよ。

対人運

注目される時で、新鮮さをアピールすると吉。旧知の仲でも若々しい気持ちで会おう。家族とはフレッシュに。介護は初心に返って。近隣とはマンネリを防ぐ。

全体運

「金づちで小さい釘をコツコツ打つ」絵。鉄の釘は小さくても強い。11月はバラバラだった板が組み合わされて、12月には人が住める小屋になる。根気よく続けて。11月の努力が12月にあなたの身を守ってくれる。

対人運

板と板を繋ぐ釘のように、人を紹介したりされたり、さまざまに縁を結ぶ役目を果たす。小さい釘だからさりげなく、だが鉄のように確信に満ちて。家族とは絆を確認。介護は丁寧に。近隣とはつかず離れず。

