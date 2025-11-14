1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¥±¥á¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢Ì¾¶Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤âºî¶Ê²È¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦²ò¼á¤Ë¡©¡×¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Åà¤êÉÕ¤¯
¡¡¥Ð¥ó¥É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØSTEAL HEART CLUB¡ÙÂè4ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤¬¡Ö»ÄÇ°¡×¤È¿Éíå¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¥±¥á¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î´éÌÌ
¡¡Mnet¤È¥«¥«¥ª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ØSTEAL HEART CLUB¡Ù¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É³Æ10Ì¾¤º¤Ä¡¢·×50Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£MC¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏCNBLUE¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¡¢PEPPERTONES¤Î¥¤¡¦¥¸¥ã¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¥½¥Ì¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¡¢Wanna One½Ð¿È¤Î¥Ï¡¦¥½¥ó¥¦¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é²ÖÆ»¤ËÊâ¤ß½Ð¤Æ¡Ö²¿¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡©¡×
¡¡5¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ1¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¡¢2¥Á¡¼¥à¤º¤ÄÂÐÀï¤¹¤ë¡¢Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ð¥È¥ë¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥ê¥¢¥ó¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëA MAJOR¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢WOODZ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖDrowning¡×¤òÁª¶Ê¤·¤¿¡£
¡¡A MAJOR¥Á¡¼¥à¤Ï¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤Î²»¿§¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢¸¶¶Ê¤È»÷¤¿¼Á´¶¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¡£Ãæ´Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¿³ºº°÷¤ÎÁ°¤Ç±éÁÕ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¸¶¶Ê¤Îºî¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿³ºº°÷¤ÎNATHAN¤Ë¡Ö¾¯¤·»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë²»³Ú´ÆÆÄ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥®¥Æ¤â¡Ö¸¶¶Ê¤È¤É¤³¤Çº¹ÊÌ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¶Ê¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦¥ê¥¢¥ó¤Ë¡ÖÁ°²ó¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÅÀ¿ô¤¬1°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÃé¹ð¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¥ó¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤¬½ýÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤Ü¤·¡¢ÊÔ¶Ê¤ò¥¤¥Á¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¡£¥ê¥¢¥ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ¡£¥ê¥¢¥ó¤Ï¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é²ÖÆ»¤Ë¿Ê¤ß½Ð¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¡©¡×¡Ö²¿¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡©¡×¤ÈÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥¢¥ó¤¬¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢Â³¤¤¤Æ³Ú´ïÂâ¤¬±éÁÕ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬È¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÊòµ¤¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â°ÂÄêÅª¤Ê±éÁÕ¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢´¿À¼¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¥ê¥¢¥ó¡£¡Ö²Î¤¬¾å¼ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥¾¥¯¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤È»¿¼¤¬Â³¤¡¢´ÑµÒ¤«¤é²«¿§¤¤ÈáÌÄ¤¬¶Á¤¯¡£¿³ºº°÷¤â¡Ö¸¶¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·Á¯¤ËÊÑ¤¨¤¿¡×¡Ö¥ê¥¢¥ó¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤¬¹¢¤Ç¤¢¤ë¡¢²Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ê¡ØSTEAL HEART CLUB¡Ù¡¿ABEMA K WORLD¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë