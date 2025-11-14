14日の参院予算委員会で、賃上げをめぐる議論が交わされた。立憲民主党の古賀之士議員は石破茂政権が掲げた「2020年代に時給1500円」について、高市早苗総理や城内実賃上げ担当大臣を追及し、議場内がザワつく展開となった。

【映像】賃上げ大臣が回答→複数人が立ち上がる事態に！（実際の様子）

古賀議員は「時給は将来いくらになるという具体的な目標はあるか？例えば、先日当選したニューヨーク市長は時給4500円を公約に掲げていた。具体的な数字をあげていただければ大変ありがたい。最近その数字がどうも見えてこないような気がする」と質問。

これに高市総理は「今の段階で、明確に目標を示すのは非常に難しい。ちょっとでも上がっていくように、春闘の数字も、それぞれの党で目標とされる数字もあるかと思うが、今明示的に『ここで何円まで』と示す政府として統一したものはない」と回答した。

古賀議員は「一時期、時給1500円を目指すという内閣も確かあったように記憶しているが、それがもう今はないという考え方か？」と皮肉を交えながら確認した。

城内大臣が回答→議場内がザワつき、複数人が立ち上がる事態に

これに今度は城内大臣が「11月4日に設置された日本成長戦略本部においては、高市総理から賃上げ環境整備担当大臣である私に対して、物価上昇を上回る賃上げが継続する環境整備に向けた戦略策定の指示があった。この戦略の中で、今後最低賃金を含むこれまでの政府決定の対応について、経済動向も踏まえて具体的に検討していく」と答えた。

城内大臣の回答に議場内がざわつく中、古賀議員は「1500円というのはもう本当になくなったという理解でいいか？」と再度確認した。

城内大臣は「繰り返しになるが、最低賃金を含む今後の政府決定の対応については、今後の経済動向等を踏まえて具体的に検討していく」と答えた。

この回答に議場内は大きくザワつき、複数人が立ち上がる事態に。

その後、再び藤川政人委員長から指名された城内大臣が「繰り返しになるが、撤回するとは申し上げていない。経済動向等を踏まえて今後具体的に検討していく」と答えると議場内からさらなるヤジが飛んだ。

古賀議員は「明確なご答弁をいただけた方が良かったと思う。なぜならニューヨーク市長が公約として時給4500円を掲げ、具体的な数字に向かってTo Doしていく。民間の会社では当たり前の話だが目標値に向かって進んでいかないと、後で政策の検証ができなくなってしまう」として具体的な数字を掲げるよう高市総理に迫った。

高市総理は「物価高を超える賃上げができる環境を示していく。なぜなら金額を今私が申し上げてしまうと、地方も含めたたくさんの中小企業小規模事業者に対して“丸投げ”してしまうことになる。それはとても無責任なことだ。だから、賃上げをしやすい環境を作るためにもうじきお示しする補正予算も来年度の予算も税制も含めて判断いただき、また私たちも一生懸命努力する。できる限りの賃上げができる、そういう環境を作るための努力をする」と述べた。

議場内に「今まで数字目標をあげていたじゃないか！」とヤジ

これに対し古賀議員は「事実上の時給1500円撤回と言わざるを得ないと思う。政府としてしっかりとした目標を掲げることで、初動のモメンタム、勢いをつけていくことはとても重要なことだと思う」と尋ねた。

続いて片山さつき財務大臣が「おっしゃる通り、実質賃金をプラスにしていくことは大変大事なことで当面の経済政策の肝中の肝だ。だが、総理も言ったように給料が払えるかどうかを全部国が決めてしまったら極めて社会主義的になる。今回のニューヨーク市長のコメントに早速アメリカの政界でも“そういう声”も出ている。とはいえ、『じゃあ目標が全くなくてもいい』などとは言っていない。先般、給与閣僚会議もあり、今年も公務員給与は当然上がることになり、地方の方もほぼ同率上げていく。こういう状況で日本は回っているので、そういったカレンダー的なモメンタムを総理は全部理解した上で、『だんだんじわじわいきますよ』と言っている。決して賃上げ環境を整えない政策の内閣ではなく、むしろ積極的にそちらに行こうとしている」と述べた。

これに議場内では「今まで数字目標をあげていたじゃないか！」とヤジが飛んだ。

この回答に古賀議員は呆れながらも笑顔で「逆に言うと、今まであげられた歴代の内閣、あるいは賃上げに積極的な歴代の内閣の方々もいたが、具体的な金額が今なくなったという理由をもう一度ご説明いただきたい」と迫った。

これに片山財務大臣が「担当大臣からも話があったように、賃上げできる環境を作るという一番資本主義においては基本中の基本を早急に検討しているところだが、その結果において全く目標が示されないかどうかについて、全く予断はない。どういうことが起きてくるかは、その結果、もしかしたらそういうことになるかもしれない」と答えると再びヤジが飛んだ。

片山財務大臣は声を張りつつ「今は賃上げ環境を維持できるのか、あるいは向上できるのか。それが本来の安定的に賃上げをし、それが実質プラスにつながると。実質プラスが安定するかどうかを一番の目的としてやっており、それは完全に否定されたということではないと私は理解している」と回答したが、議場内のヤジは止まらなかった。

（ABEMA NEWS）