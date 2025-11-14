今秋から打者に転向した阪神・西純矢外野手（２４）が来季から育成契約に移行することが１４日、発表された。背番号は「１２０」。西純は同日に高知県内のチーム宿舎で行われた契約更改に臨み、１５００万減の１５００万円でサインした。（金額は推定）

今年は２月に右肘の手術を受け、１、２軍ともに登板がなく終わった。そして１０月１０日に野手転向を発表。この秋季キャンプも野手として日々の練習に取り組んでいる。球団からは「本当にやることが多くて大変だと思うけど、でもガッツがあるから、ガッツで頑張ってくれ」と期待の言葉をかけられたという。

今年を振り返り、「本当にリハビリが長かったので、僕の感覚としては何もできなかったなっていう一年で、すごい物足りなさも、ふがいなさもありながら過ごしていました」と悔しさをにじませた。それでも大きな決断をした転換期に。「手術もありましたし、すごい１年だった」と改めて話した。

野手として練習し始めて約１カ月が過ぎた。「キャンプも後半で、慣れてはいないですけど、その辺の動きもわかってきましたし。課題もすごい多いですけど、他の選手とかの違いとかも感じながらやっていますね。大変ですけど、楽しさを持ちながらできている」とここまでを振り返った。

秋季キャンプ後のオフについては「バットを振らないといけないですし、守備練習とかもなかなか一人じゃできない」とＳＧＬで動く予定。来季の目標には「どうやってやったら１軍に上がれるかとか、まだわからないですけど、とにかくファームの試合で、スタメンで出られるようになりたい」と意気込んだ。