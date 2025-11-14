＜相性抜群！みりんとスパイス＞酸味と辛み、甘みの三位一体の味を野菜とともに『冬野菜の温サラダ』。梅唐辛子みりんソースで
『婦人公論』（2025年12月号）の料理連載「お料理歳時記」では、「みりんとスパイス」を特集！ まろやかな甘みで素材の持ち味を引き出してくれる、和食に欠かせない調味料、本みりん。実は、カルダモンやシナモンといった香辛料と相性がいいことを知っていますか。スパイスとみりんのマリアージュが楽しめる料理のアイデアを長尾智子さんに習います（撮影＝広瀬貴子 構成＝北村美香 編集協力＝角谷文治郎商店）
スパイスを組み合わせることで
みりん使いの新しい道筋に
みりんにスパイス。珍しい組み合わせでしょう？ 甘みとコクをプラスしてくれるみりんに、スパイスを合わせることで、味に幅と深みを与え、独特の香りも加わります。料理に簡単に変化をつけられるので、とてもおすすめです。
みりん使いのコツは「きちんと火入れをする」こと。そうすることで、すっきりとした甘みになります。みりんにはスパイスに負けない骨太な風味があるので、この組み合わせがより生きてくるでしょう。
例えば、蒸した季節の野菜に「梅唐辛子みりんソース」を添えるだけで、いつもの料理がスパイシーに変化。和えものには「スイートチリソース」を。煮ものや焼きものには調味料代わりに。
スパイスには食欲増進、消化促進、殺菌・抗菌作用、抗酸化作用、冷え性改善、リラックス効果など、健康面での効果も期待できますから、毎日の食事で少しずつ取り入れるといいですね。
寒くなってくるとお白湯にもスパイス類を加えるという長尾さん。カルダモン2粒（ハサミで切り込みを入れる）、シナモンスティック適量、クローブ1粒をカップに入れ、熱湯を注ぐ。「体が温まり、スパイスの香りで癒やされます」
『梅唐辛子みりんソース』
『梅唐辛子みりんソース』の材料
■《 作りやすい分量と作り方 》
・みりん…150mＬ
・梅干し…大1個（種を取り、潰す）
・赤唐辛子…1本（種を取る）
・黒こしょう…小さじ1/4（粗く挽くか、潰す）
・塩…少々
小鍋に全材料（梅干しの種も）を加えて弱火にかける。
木べらで梅干しを潰しながら4〜5分焦がさないように煮詰め、火を止めてしっかり漉す。
＊蒸し野菜、ゆで野菜、または生野菜に添えて。冷蔵で2週間保存可。
『冬野菜の温サラダ梅唐辛子みりんソースで』
酸味と辛み、甘みの三位一体の味を野菜とともに『冬野菜の温サラダ梅唐辛子みりんソースで』
■《 材料（2~3人分） 》
・かぶ…大2個
・れんこん…4〜5cm
・長芋…15〜16cm
・かぶの葉と茎…１株分
・塩…少々
■《 作り方 》
（１） かぶは皮をむいて4等分に、葉と茎は5cm長さに切り分ける。れんこんは皮をむかずに3〜4mm厚さの輪切りにし、水にさらす。長芋は皮をむいて2cm厚さの輪切りにし、太い部分は2等分する。
（２） 蒸籠などの蒸し器に（１）のかぶの葉以外の野菜を詰め、15分ほど蒸す。かぶの葉は5、6分経ったところで加える。野菜を器に盛り、梅唐辛子みりんソースを添える。
【メモ】
冬なら白菜、チンゲン菜、里芋、じゃがいもなどでも。火が通りにくいものは小さめに切る
本誌では鶏肉と大根の煮込み山椒みりん麹、ミートボール スパイスみりん風味など5種のレシピを掲載しています！
取材協力：角谷文治郎商店（http://www.mikawamirin.jp/）
