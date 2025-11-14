よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　金運・健康運・ラッキーカラー　11/14〜12/14

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

11月14日〜12月14日の金運・健康運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

健康運

一曲歌うことを毎日のノルマにするなど意識して声帯を使おう。運動はゲーム感覚でできる種類を。食は11月はおやつも含めて回数を多く。12月は早食いや丸のみをせぬよう。

金運

11月はお小遣いを多めに。12月は大金の移動に注意。

座右の銘

明るく前向き。楽観的。



ラッキーグッズ

メロディ付きのカード、音が出るおもちゃやぬいぐるみ。



開運お洒落

11月は愛らしく。12月はスポーティ。



ラッキー色

オレンジ。



吉方位

11月北、南、西。12月西。

健康運

蓄積疲労が心配。気力で乗り切ってしまう傾向あり。体が悲鳴を上げているのでは。運動より休養を。ムラ食い、ドカ食い、就寝間際の食事を戒めて。

金運

11月は根拠なく大船に乗った気分になる。支払いはキャッシュレスではなく現金で。実感を持って使う。12月は堅調。細く長く使う心がけで。

座右の銘

小を積んで大を為す。



ラッキーグッズ

湯飲み。素焼きの物。指輪やネックレスなど金製品。



開運お洒落

11月は個性的。12月は重ね着。



ラッキー色

ゴールド。



吉方位

11月北、東、南。12月東。

健康運

緊張が続く時ゆえ、不調の陰にストレスがある。リラックスを心がけて。運動は頑張るのでなく、体を緩める種類を選ぶ。呼吸にも心配りを。食は味の濃いものや香辛料は控え、温かい丼系、鍋物が吉。

金運

11月は名誉運のほうが強い時ゆえ活気なし。12月は高く積み上げる金運なので、貯蓄精神を発揮して。

座右の銘

スピーディ。



ラッキーグッズ

赤いダルマ。分厚い本。



開運お洒落

11月は第一印象を強烈に。12月は重厚かつゴージャス。



ラッキー色

赤、チョコレート。



吉方位

11月東、西。12月西。

健康運

日々の生活リズムを整えることが一番大切。起床と就寝、食事の時間を一定に。また不調は自己診断せず、医療機関を受診する。運動は頑張らず、ボチボチ行こう。

金運

11月は使わない方針を通す。12月は目玉品や各種サービスを最大限に利用し、得して使おう。

座右の銘

じわじわ上昇運。冷静に。



ラッキーグッズ

日記。古い手紙。夜景の写真や絵、絵はがき。



開運お洒落

細身。スマートに品よく。丸いアクセサリー。



ラッキー色

艶のある黒。



吉方位

11月東、西、上、下。12月南東。

健康運

過労が心配で、循環器系に注意。頑張りすぎや寝不足で心臓や血管に負担が。就寝前は深く長い呼吸をして、心静かにクールダウンを。

金運

11月は予算通りに使って無事。12月は予定外のことが多発しそう。同情心が裏目に出るので人に貸したり寄付したりは×。臨時出費はできるだけ抑える。投資をするのは×。

座右の銘

臨機応変。その場その場で全力を尽くして悔いなし。



ラッキーグッズ

丸鏡。コンパクト。



開運お洒落

無地。シンプルなデザイン。



ラッキー色

シルバー、グレー。



吉方位

11月東、上、下。12月東、西。

健康運

11月は消化器系に注意で、不調が慢性化しやすい。消化の悪い食べ物は控える。12月は呼吸器系に気をつけて。外出時はマスク必須で、冷たい空気を直接吸わぬよう。

金運

11月は貯蓄の解約は×、金融機関からの引き出しは最小限に。12月は融通が利く。自分のご褒美にも使う。

座右の銘

一歩ずつ前進。決して諦めない。



ラッキーグッズ

富士山のミニチュア。山の形の立体的な飾り、置物。



開運お洒落

少し派手なコート。



ラッキー色

アースカラー。レンガ。



吉方位

11月北、東、南。12月東。

健康運

風邪や流行性の病気に注意。予防接種を受けるなど具体的な対策を。11月はとくに呼吸器系を労り、マスクは必須。12月は過敏症に気をつけて、アレルギーと皮膚疾患を警戒。

金運

細く長く続く暗示。そのためには11月は特別出費がないよう。また大きな買い物はローンを検討して。12月は新製品、新入学、新規交換など「新」がつくことに使って可。

座右の銘

意識して明るい声で話そう。するとマイナスが吹き飛ぶ。



ラッキーグッズ

アロマ。裁縫用品。



開運お洒落

異国情緒のある色柄のスカーフやマフラーをアクセントに。



ラッキー色

グリーン系。

吉方位

11月上、下。12月東、上、下。

健康運

足の不調に気をつけて。運動は是非ウォーキングを。また、続けずともOKなので、体験レッスンなど初めてのことに挑戦して〇。緑色の野菜を毎日摂る。

金運

11月は計画に縛られず、ある程度自由に。勘が働くのでその都度、即断即決を。12月は例年通りがよい。特別な使い方はせずに。投資は不向き。

座右の銘

決めたことは短時間でも毎日続ける。



ラッキーグッズ

折り紙。竹製品。



開運お洒落

今年買った新品。



ラッキー色

ベージュ、黄緑。



吉方位

11月北、南、上、下。12月東、西。

健康運

冷えに注意。11月の油断が12月の冷えに繋がる。早めに冬物の寝具に取り換えて。食はおでんや鍋焼きうどんのように煮込んだメニューが〇。運動は室内で手軽にできるラジオ体操など。

金運

11月は手堅く。変化を起こさずに。12月はプレゼントをもらうなど隠れ金運あり。

座右の銘

反復する。最も遠くまで行ける。



ラッキーグッズ

万華鏡。着物。



開運お洒落

ベーシックなデザイン。



ラッキー色

黄。



吉方位

11月北、南、上、下。12月なし。

