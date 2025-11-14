¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤´ÔÎñ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×16ºÐ¤Î¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é44Ç¯¡Ä¾¾ËÜ°ËÂåà¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆåºÎï¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤È¤Ó¤¤ê»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×
¡¡1980Ç¯Âå¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿²Î¼ê¤¬à¿¿¤ÃÀÖ¤Ê´ÔÎñ¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤´ÔÎñ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È²Î¼ê¤Î¹áºä¤ß¤æ¤(62)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ËÜ°ËÂå(60)¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¹áºä¤Ï¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¡¢¾¾ËÜ¤Ï¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¾Ð´é¤òÈäÏª¡£¡ÖÀÖ¤Î¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤¬¤È¤Ó¤¤ê»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È·ã¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´ÔÎñ¤Ê¤Î¡Á²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º°ËÂå¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´ÔÎñ¥·¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¤ª2¿Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾¾ËÜ¤Ï1981Ç¯¤Ë¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¤Ë¡ÖÂè24²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢80Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¥é¥¤¥Ö¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡¢Ä¹ÃË¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®±àÎ¿±û¡£