¿·Ïº¤ËÍ¥¤·¤¯Êú¤«¤ì¤Æ
¡¡½÷Í¥¤ÎÎÓ¹¬Æá(29)¤¬»ØÎØ¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ëº§Êó¹ð2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï¤Ê¤ó¤È¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¿·Ïº¤ËÍ¥¤·¤¯Êú¤«¤ì¤Æ¾Ð´é¤Ç·ëº§»ØÎØ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿º¢¤ò»×¤¦¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¡¡¤¤¤Ä¤âÎÙ¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¯´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿´¤ÎÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¡ªÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£