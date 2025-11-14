ＱＬＳＨＤ、上期経常が41％増益で着地・7-9月期も32％増益

ＱＬＳホールディングス <7075> [東証Ｇ] が11月14日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比40.5％増の4.2億円に拡大し、通期計画の6.7億円に対する進捗率は62.6％となり、5年平均の59.8％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比13.7％減の2.5億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比32.2％増の1.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.8％→6.7％に改善した。



株探ニュース

