　14日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比820円安の5万440円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万434.54円に対しては5.46円高。出来高は2万8927枚となっている。

　TOPIX先物期近は3355ポイントと前日比25.5ポイント安、現物終値比0.87ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50440　　　　　-820　　　 28927
日経225mini 　　　　　　 50435　　　　　-825　　　469233
TOPIX先物 　　　　　　　　3355　　　　 -25.5　　　 32345
JPX日経400先物　　　　　 30260　　　　　-190　　　　2504
グロース指数先物　　　　　 708　　　　　　-9　　　　2199
東証REIT指数先物　　　　　2006　　　　　+4.5　　　　 120

