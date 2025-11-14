日経225先物：14日正午＝820円安、5万440円
14日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比820円安の5万440円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万434.54円に対しては5.46円高。出来高は2万8927枚となっている。
TOPIX先物期近は3355ポイントと前日比25.5ポイント安、現物終値比0.87ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50440 -820 28927
日経225mini 50435 -825 469233
TOPIX先物 3355 -25.5 32345
JPX日経400先物 30260 -190 2504
グロース指数先物 708 -9 2199
東証REIT指数先物 2006 +4.5 120
株探ニュース
