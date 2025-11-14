林真須美死刑囚の2回目の再審請求　最高裁が「特別抗告を棄却」裁判のやり直しは認められず　和歌山カレー毒物混入事件

「和歌山カレー毒物混入事件」をめぐり、死刑判決が確定している林真須美死刑囚（６４）の２回目の再審請求審。最高裁が特別抗告を棄却し、再審の実施が認められないことが確定しました。



なお、林死刑囚は３回目の再審請求も行っていて、現在、和歌山地裁で審理が続いています。



１９９８年７月に、和歌山市園部の夏祭り会場でカレーにヒ素が混ぜられ、６７人が急性ヒ素中毒に陥り、そのうち４人が死亡した「和歌山カレー毒物混入事件」。林真須美死刑囚（６４）が殺人の罪などで起訴され、２００９年に死刑が確定しました。





林死刑囚は同年、１回目の再審請求を実施。和歌山地裁と大阪高裁はいずれも請求を退け、林死刑囚は最高裁に特別抗告しましたが、これは２０２１年に自ら取り下げました。一方で林死刑囚は、「４人がヒ素により死亡したと証明する証拠がない。カレー鍋にはシアンが混入していた可能性があり、第三者の犯行だ」なとして、２０２１年５月に和歌山地裁に２回目の再審請求を行いました。和歌山地裁は２０２３年１月に、この請求を棄却。林死刑囚は即時抗告しましたが、大阪高裁も今年１月に即時抗告を退けました。林死刑囚側は最高裁に特別抗告しましたが、最高裁第二小法廷（岡村和美裁判長）は１１月１１日（火）付けで、特別抗告を棄却しました。これにより、２回目の再審請求も認められないことが確定しました。林死刑囚は去年２月に、和歌山地裁に３回目の再審請求を行っています。