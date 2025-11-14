ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手（25）とカブスのピート・クローアームストロング外野手（23）が13日（日本時間14日）、来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として参戦することが決まった。

キャロルは今季、143試合の出場で打率・259ながらともに自己最多となる31本塁打、84打点をマーク。外野守備にも定評があり、32盗塁で初の「30―30」を記録するなど、走攻守3拍子で高いレベルを披露した。23年から3年連続で20本塁打、70打点、30盗塁以上をマークするなど安定感は群を抜いている。

クローアームストロングもキャロル同様「30―30」をマーク。打率・247、31本塁打、95打点、35盗塁でチームのポストシーズン進出に貢献した。同僚の鈴木誠也と仲がいいことでも知られており、この日出席した「MLB Awrd Show」では「もっと彼のプライベートに踏み込んでいくよ。みんな知ってると思うけど、誠也のことは本当に大好きなんだ」と笑顔で話していた。

米国代表はすでに2年連続3度目となるア・リーグMVPを獲得したジャッジ（ヤンキース）が主将を務めることが決まっており、史上7人目の60本塁打を記録したローリー（マリナーズ）も参加。野手ではウィット（ロイヤルズ）、投手ではサイ・ヤング賞投手のスキーンズが決まっており、キャロルとPCAで5、6人目。そうそうたるメンバーが連覇を狙う侍ジャパンの前に立ちはだかることになる。