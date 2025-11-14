政府は１４日午前、クマ被害対策に関する関係閣僚会議を首相官邸で開き、当面の対策パッケージをとりまとめた。

議長を務める木原官房長官は「まずは春季の捕獲によって個体数の削減に取り組むことが重要だ」と述べ、来年春のクマの冬眠明けに向けて捕獲態勢を強化するよう指示した。

木原氏は、増えすぎたクマの個体数が人身被害の多発につながっているとの認識を示し、北海道など一部で行われている春季の捕獲について「実施地域を拡大して取り組んでいく必要がある」と強調した。地域ごとの捕獲目標などを明記した「クマ対策ロードマップ」の年度内の策定も求めた。

対策パッケージでは、自治体が狩猟免許の保有者を職員として雇う「ガバメントハンター」の普及に向け、国が人件費を支援する制度の創設を盛り込んだ。高齢化や報酬の低さに伴うハンター不足が指摘されており、今国会での成立を目指す２０２５年度補正予算案で財源を確保する。

人里への出没にも引き続き備える。銃器の扱いに慣れた警察や自衛隊のＯＢに狩猟免許の取得を促し、協力を求めるほか、駆除に使う警察のライフル銃や防護用装備品の整備を進める。