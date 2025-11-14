115kgという“巨体”を絞るため、食事制限のミッションを課されている24歳男性。しかし、隣のメンバーに豪華な食事が出される様子を目の当たりにし、恨み節をつぶやく場面があった。

【映像】400kcalの食事と6000kcalの食事

「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #3』（ABEMA）が、11月13日に放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージだ。

合宿4日目、それぞれが己と向き合い現状を把握するミッションが課された。115kgの巨体を食事制限とトレーニングで絞る目標がある24歳建設業のDAIと、体重47kgの“ガリガリ体型”を食事とトレーニングで鍛える目標がある25歳無職のチキンスティック田中。「痩せたい」「太りたい」という目標が真逆な2人に、ジョージは合同ミッションを与えた。

その狙いは、DAIには「我慢を知ってもらう」こと、田中には「限界まで食べてもらう」こと。ジャンクフード好きを公言していたDAIにはサラダやチキンといった約400kcalの食事、田中にはジャンクフードやステーキ、スイーツといった約6000kcalのディナーが用意された。

淡白なダイエットメニューを口に運びながら、田中の料理を横目に「エグいな…」と羨望の眼差しを向けるDAI。そんな自身の心境を問われると、「いつも美味いんですけど、今日あんま美味しくないです」と恨み節をつぶやいていた。（ABEMA『男磨きハウス』より）