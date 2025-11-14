将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯挑戦者決定トーナメントが11月14日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王・王座、23）と斎藤明日斗六段（27）が準決勝の対局を行っている。

【映像】伊藤二冠VS斎藤六段 注目の“兄弟弟子対決”！

藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）への挑戦者を決めるトーナメントが進行中。もう一方の準決勝では前期の五番勝負挑戦者だった増田康宏八段（28）が糸谷哲郎八段（37）に勝利した。

伊藤二冠と斎藤六段は、同じ宮田利男八段（73）門下。準決勝で“兄弟弟子対決”が実現となった。

伊藤二冠は棋王戦5期目の参戦で、第49期の挑戦者に。藤井棋王を相手に3連敗を喫して敗退となったが、第1局での「持将棋定跡」は第51回（2024年）将棋大賞の升田幸三賞を受賞した。今期は2期ぶり2度目の棋王挑戦、さらには三冠獲りへの前進を目指している。

一方、斎藤六段は8期目の参戦で、前期は挑戦者決定二番勝負まで進出。あと一歩のところでタイトル初挑戦を逃した。棋王戦では、伊藤二冠のほか2019年度には兄弟子の本田奎六段（28）も挑戦者に。斎藤六段としてもこの棋戦にかける思いは強い。

本局は、振り駒で斎藤六段の先手番に決定。戦型は相掛かりとなった。棋王戦のベスト4以上は2敗失格制となり、敗者復活戦を実施。挑戦者決定戦は変則2番勝負で、勝者組優勝者は2局のうち1回勝てば挑戦権を得る。挑戦者決定戦への進出者を決める勝者組決勝戦へ駒を進めるのはどちらか。熱き兄弟対決のゆくえから目が離せない。

持ち時間は各4時間。

【昼食の注文】

伊藤匠二冠 生姜焼き定食、味噌汁

斎藤明日斗六段 オムハヤシ大盛り、シェイク（チョコ）

