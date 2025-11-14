【これまでのあらすじ】 「妻が出産後に変わってしまった」と夫は嘆くが、妻からすれば母親になったのだから変わって当然だった。少しずつ父親になってくれればいいと期待するも、夫はマイペースなまま。妻が何かを言うたびに人格を否定されたかのように泣き喚き不機嫌になる。子どもが生まれてからも…。



こちらが何かを言うとすぐに泣き喚く夫との関係に悩みながら、私はほぼワンオペ状態で育児をこなしていました。

赤ちゃんはかわいい…。でも、ひとりで命を守る日々はツラい…。そんなある夜、夫がミルクを手伝うと言い出しました。「それくらい」という言葉が引っかかりましたが、せっかくやる気になってくれたのだからお願いしてみると…。熱々の熱湯ミルクを飲ませようとしたのです！あり得ない！！私は当然、夫を叱りつけました。すると、夫は「なんで怒られなくちゃいけないのか」といつものようにまた泣き喚きだしたのです。「俺は悪くない。悪いのは俺に任せたお前」と逆ギレ。どうしたらそこまで自分がかわいそうと思えるんでしょうね。夫に何かを期待しても無駄だと…、私がすべてを諦めた瞬間でした。

※この漫画は実話を元に編集しています

プロット:日野光里、コミカライズ:エイデザイン 高木(フィクション・スタジオ)