くすりの窓口、上期経常が36％増益で着地・7-9月期も12％増益

くすりの窓口 <5592> [東証Ｇ] が11月14日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比35.8％増の12.5億円に拡大し、通期計画の21.3億円に対する進捗率は58.6％に達し、さらに前年同期の47.5％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比13.3％減の8.8億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比11.8％増の6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の20.1％→21.7％に上昇した。



株探ニュース

