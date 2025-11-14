東京午前のドル円は１５４円半ばで推移。一時１５４．７５円付近まで強含んだが、円やドルに目立った動意は見られない。



オセアニア通貨は堅調。豪ドル円は１０１．２４円付近、ＮＺドル円は８７．８２円付近まで上げた。１０月の中国小売売上高や中国鉱工業生産指数は市場予想並みの結果だった。



２０３．０４円付近まで下落したポンド円の戻りは限定的。英財政の持続可能性が懸念され、歳入確保は必須と見られているなか、スターマー英首相とリーブス英財務相が２６日の予算案発表を前に所得税率引き上げ計画を断念したと英ＦＴが報道したことがポンドを圧迫している。



MINKABU PRESS

