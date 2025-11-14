１４日前引けの日経平均株価は前日比８４７円２９銭安の５万０４３４円５４銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億５３８９万株、売買代金概算は３兆４６９４億円。値上がり銘柄数は６０５、値下がり銘柄数は９３４、変わらずは７４銘柄だった。



日経平均株価は下落。前日の米株式市場は、ＮＹダウが７９７ドル安と５日ぶりに反落し、ナスダック指数も値を下げた。ハイテク株などに売りが膨らんだ。米金融当局者の発言で追加利下げ期待が後退したことも響いた。これを受け、東京市場も値を下げてスタート。ＡＩ・半導体関連銘柄などが値を下げ、日経平均株価は一時１０００円あまり下落した。指数寄与度の高いソフトバンクグループ＜9984＞やアドバンテスト＜6857＞などが安い。なお、株価指数オプション１１月物の特別清算指数（ＳＱ）値は５万０３２３円６６銭だったとみられている。



個別銘柄では、レーザーテック＜6920＞やディスコ＜6146＞が値を下げ、決算内容が嫌気されたキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞はストップ安に売られた。フジクラ＜5803＞やトヨタ自動車＜7203＞も軟調だった。半面、三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞やみずほフィナンシャルグループ＜8411＞は堅調で、ソニーグループ＜6758＞が高い。三井海洋開発＜6269＞が急伸した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

