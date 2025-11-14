ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）が、グラミー賞受賞の世界的ＤＪ／プロデューサー・Ｚｅｄｄ（ゼッド）との初コラボレーションによる“新音楽体験”ライド・アトラクション「スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜ＣＬＵＢ ＺＥＤＤ ＲＥＭＩＸ〜」を、来年１月３０日〜８月１７日の期間限定で開催すると発表した。

パークの人気アトラクションである屋内型スピン・コースター「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」で、世界的アーティストのプロデュースにより、音に乗り、心が解き放たれる“新音楽体験”を期間限定で満喫できる。このライドのために制作された「Ｚｅｄｄオリジナルリミックス」が大音量で響き渡るなか、ゲストはライドの動きと完全シンクロしたＥＤＭの圧倒的なビートに乗って、無数の星がきらめく宇宙を縦横無尽に走り抜ける。

コースターの急降下やスピード感などライドの動きに合わせて、Ｚｅｄｄがオリジナルリミックスを制作。「Ｂｒｅａｋ Ｆｒｅｅ （ｆｅａｔ．Ｚｅｄｄ）」、「Ｃｌａｒｉｔｙ（ｆｅａｔ．Ｆｏｘｅｓ）」などメガヒット曲の数々が、ライドの動きと完全にシンクロし、音に乗る体験を実現。コースがカラフルな光やレーザーが輝く新しい演出でゲストを迎える。コースターに搭乗する前のキューライン（待ち列）では、Ｚｅｄｄが厳選した楽曲プレイリストと本人出演のスペシャルムービー、リニューアルしたライティング演出など、ライド乗車前から盛り上がることができるＺｅｄｄ監修の「キューライン音楽体験」を演出する。

Ｚｅｄｄは「この素晴らしいライドに、アイデアを反映できるってものすごく興奮しているよ！ アトラクション、クラブ、未来の宇宙空間の旅、その全てが融合した今までにない新しい音楽体験を、みんな楽しんで！」と同パークを通じてコメントした。