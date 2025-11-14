ドジャースの大谷翔平（31）が3年連続通算4度目のMVP（ナ・リーグ）が“満票”で獲得した。ア・リーグMVPは、ヤンキースのアーロン・ジャッジ（33）が2年連続3度目の栄冠に輝き、同賞始まって以来初めてとなる、両リーグで同じ選手が2年連続でMVPを獲得した。

大谷の4度目の受賞は、バリー・ボンズ氏の最多7度に次いでメジャー歴代単独2位。初受賞の21年から全て“満票MVP”と、前人未到の記録を更新した。

ジャッジは昨年は満票で獲得したが、今季は60本塁打を放ったマリナーズのカル・ローリー（28）と接戦となった。ジャッジが1位票を17人獲得（13人が2位票）に対し、ローリーは13票の1位票（2位票17票）を獲得。20ポイント差でジャッジが2年連続のタイトルを手にした。ヤンキースの選手がMVPを受賞するのはこれで23回目となり、単一クラブとして最多の受賞回数。

大谷はドジャースの選手としては13人目の受賞者で、連続受賞は初の快挙となった。さらにエンゼルス時代に2度（21年、23年）、ドジャースに移籍して2度獲得した大谷は、両リーグで複数回を受賞した史上初の選手として歴史に名を刻んだ。

