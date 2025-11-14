Ž¢¤Ù¤é¤Ü¤¦Ž£¤ÎŽ¢¼ô¶µ¥Ð¥È¥ëŽ£¤È¤¤¤¦Êª¸ì²½¤Îºá
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼ô¶µ¥Ð¥È¥ë¡×¤Ï»Ë¼Â¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Ãæ¹ñ¡¦ÆüËÜ»×ÁÛ¸¦µæ¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§naoki¡¿PIXTA¡Ë
¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¼«Ãø¡Ø¹ñËÜÏÀ¡Ù¤Ç¼¨¤·¤¿¡Ö½ñ·Ð¡×²ò¼á
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤¤È¡¢Ï·Ãæ¡¦¾¾Ê¿Äê¿®¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¡¦¼ÆÌî·ª»³¤Î¡Ö¼ô¶µ¥Ð¥È¥ë¡×¤Ï¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Ð¥È¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿»Ë¼Â¤Ê¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥È¥ë¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¼ë»Ò³Ø¤Î²ò¼á¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡£¡ØÌ¤´°¤ÎÌ¾ºËÁê¡¡¾¾Ê¿Äê¿®¡ÙÃø¼Ô¤ÇÃæ¹ñ¡¦ÆüËÜ»×ÁÛ¸¦µæ¼Ô¤ÎÂç¾ì°ì±û»á¤¬¡¢¤½¤Î¿¿¼Â¤òÃµ¤ë¡£
¡ÖÄÕ½Å¡×¤ÎºÊ¤¬Ä©¤ó¤À¡Ö¼ô¶µ¥Ð¥È¥ë¡×¡©
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×Âè39ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡¢ºÊ¤Î¤Æ¤¤¤¬Äê¿®¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¼ÆÌî·ª»³¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤ò¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÎ¾¼Ô¤Ï¼ô¶µ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿ÏÀÀï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÅÅµ¤ò°úÍÑ¤·¤¿µÄÏÀ¤Ï¡¢¶µÍÜ¤ò¼«Ê¬¤ÎÊ¸Ì®¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤ÆÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤·¡¢¸ÅÅµÆüËÜ¸ì¤Ï¶Á¤¤¬ÎÉ¤¤¡£¤æ¤¨¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³Ê¹¥ÎÉ¤¯¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¤Æ¤¤¤¬¡ØÏÀ¸ì¡Ù¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¼ë»Ò³Ø¤¬·ºÈ³¤Ç¿Í¡¹¤ò¶¼¤¹¤³¤È¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Äê¿®¤¬¤½¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë·ª»³¤â¤Þ¤¿¡ØÃæÍÇ¡Ù¤ò°ú¤¡¢ÄÕ²°¤Ï¶²¤ìÃÎ¤é¤º¤ÇÆóÅÙ¤â²á¤Á¤òÈÈ¤·¤¿¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Æ¤¤¤Ï¡¢´²ÍÆ¤µ¤³¤½Àµ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¡ÖµÁ¤ò¸«¤Æ¤»¤¶¤ë¤ÏÍ¦¤Ê¤¤Ê¤ê¡×¤È¸À¤¦¡£¤«¤¯¤·¤Æ·ª»³¤Ï¾¯¤·¤¯¿´Æ°¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶Ú½ñ¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤Ã¤È¤â¤³¤ì¤ÏÁÏºî¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¶Ú½ñ¤¤À¤ÈÅ°Äì¤·¤ÆÉÔ´²ÍÆ¤Ç»ëÌî¤Î¶¹¤¤¾¾Ê¿Äê¿®Áü¤¬ºÝÎ©¤Ä¤¿¤á¡¢¤¤¤µ¤µ¤«´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÇÎ¾¼Ô¤Î°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ËÜÍè¤É¤Î¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¾¯¤·¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤Æ¤¤¤Ï¡¢¼ë»Ò³Ø¤ÎÍýÇ°¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¸·È³¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤ë¡£°ìÊý¤Î·ª»³¤âÀµÅýÇÉ¼ë»Ò³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Ë±þÀï¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Î¾¼Ô¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¼ë»Ò³Ø¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÌõ¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÈà¤é¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡ØÏÀ¸ì¡Ù¡ØÃæÍÇ¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼ë»Ò³Ø¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
»Â¤é¤ì¤Æ¤âÊ¸¶ç¤Î¸À¤¨¤Ê¤¤ÇúÃÆÈ¯¸À
¤Þ¤º¤Æ¤¤¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡ÖÆ»Ç·°ÊÀ¯¡¢ÀÆÇ·°Ê·º¡¢Ì±ÌÈ¼©ÌµÃÑ¡£Æ»Ç·°ÊÆÁ¡¢ÀÆÇ·°ÊÎé¡¢ÍÃÑ³î³Ê¡ÊÇ·¤òÆ»¤Ó¤¯¤ËÀ¯¤ò°Ê¤Æ¤·¡¢Ç·¤òÀÆ¤Õ¤ë¤Ë·º¤ò°Ê¤Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì±ÌÈ¤ì¤ÆÃÑ¤Ê¤·¡£Ç·¤òÆ»¤Ó¤¯¤ËÆÁ¤ò°Ê¤Æ¤·¡¢Ç·¤òÀÆ¤Õ¤ë¤ËÎé¤ò°Ê¤Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÑ¤¢¤ê¤Æ³î¤Ä³Ê¤ë¡Ë¡×¤Ï¡ØÏÀ¸ì¡Ù°ÙÀ¯ÊÓ¡¢Âè»°¾Ï¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¹¦»Ò¤¬À¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢À¯¼£¤Ï¡ÖÀ¯¡×¤È¡Ö·º¡×¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆÁ¡×¤È¡ÖÎé¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡ÖÀ¯¡×¤È¡Ö·º¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¼Â¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Ë¼ë»Ò¤ÎÃí¼á¤¬Æþ¤ë¡£¼ë»Ò¤Ï¡ØÏÀ¸ì½¸Ãí¡Ù¡ÊÃí¼á½ñ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÀ¯¡×¤È¤Ï¡ÖË¡À©¶ØÎá¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö·º¡×¤È¤Ï¡Ö·ºÈ³¡×¤Î¤³¤È¤È¤¹¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Ë¡Îá¤Ë¤è¤Ã¤Æä²¡Ê¤¿¤¬¡Ë¤ò¤Ï¤á¡¢·ºÈ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¨²ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¯¼£¤Ï¼ë»Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¡Ê¿Í¡¹¤Ï¡ËÉ½ÌÌ¾å¤À¤±µ¬À©¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤ÆÃÑ¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢°¤ò¹Ô¤¦¿´¤Ï·è¤·¤ÆËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡£
¼¡¤Ë¡ÖÆÁ¡×¤Ï¡Ö·Ð¸³¤·¤Æ¿´¤ËÄêÃå¤·¤¿¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿¿Í´ÖÀ¤ò»Ø¤¹¡£¡ÖÎé¡×¤Ï¡ÖÎ©¾ì¤È¤±¤¸¤á¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¾å¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤¬Í¥¤ì¤¿¿Í´ÖÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤òÆ³¤¡¢¿Í¡¹¤ËÎ©¾ì¤È¤±¤¸¤á¤ò¼«³Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢À¯¼£¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ë»Ò¤Ï¡Ö¡Ê¾å¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤¬¡Ë¤ß¤º¤«¤éÎ¨Àè¤·¤ÆÎ©¾ì¤ÈÌò³ä¤ËÅ°¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì±¤Ï¤ä¤Ï¤ê´¶Æ°¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Æ³¤¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÎ¨Àè¿âÈÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤ò´¶²½¤·¡¢¿Í¡¹¤¬¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¾Ï¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈË¡Îá¤ä·ºÈ³¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÀ¯¼£²È¤Î¿Í´ÖÀ¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¾Ï¤ò°ú¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÄê¿®¸ø¤¬¾®¼êÀè¤ÎË¡Îá¤ä·ºÈ³¤ËÍê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¿Í¡¹¤ò´¶²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿Í´ÖÀ¤Ë·çÍî¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Åö»þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»Â¤ê»¦¤µ¤ì¤Æ¤âÊ¸¶ç¤Î¸À¤¨¤Ê¤¤ÇúÃÆÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤··ª»³¤Ï¡Ö·¯»ÒÃæÍÇ¡£¾®¿ÍÈ¿ÃæÍÇ¡£¡Ú·¯»ÒÇ·ÃæÍÇÌé¡¢·¯»Ò¼©»þÃæ¡£¡Û¾®¿ÍÇ·ÃæÍÇÌé¡¢¾®¿Í¼©Ìµ´÷ØßÌé¡Ê·¯»Ò¤ÏÃæÍÇ¤¹¡£¾®¿Í¤ÏÃæÍÇ¤ËÈ¿¤¹¡£¡Ú·¯»Ò¤ÎÃæÍÇ¤ä¡¢·¯»Ò¤Ë¤·¤Æ»þ¤ËÃæ¤¹¡£¡Û¾®¿Í¤ÎÃæÍÇ¤ä¡¢¾®¿Í¤Ë¤·¤Æ´÷Øß¤Ê¤¤Ê¤ê¡Ë¡×¤ÈÊÖ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ØÃæÍÇ¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼ë»Ò¤ÎÃí¼á½ñ¤Ç¤¢¤ë¡ØÃæÍÇ¾Ï¶ç¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¼á¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃæÍÇ¡×¤È¤Ï¡ÖÊÐ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²á¤®¤ë¤³¤È¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤É¤Î»þÂå¡¢¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸¶Íý¡Ê¼ë»Ò³Ø¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÍý¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾¦Çä¤ÎËÜ¼Á¤Ï¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÇÞ²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤·¤ÆÉÙ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶»ÏÅª¤Ê¾¦Çä¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»þÂå¤ÎÎ®¹Ô¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¤¤¤Ä¤â½é¿´¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸¶Íý¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢º¸¤È±¦¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ªÃã¤òÂù¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢À¤´Ö¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÃæÍÇ¡×¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£
´°Á´¤Ê¿Í³ÊÈÝÄê
¤Þ¤¿¡¢¡Ú¡¡¡ÛÉôÊ¬¤¬¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï³ä°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Õ½ê¤Ï¡ÖÍ¥¤ì¤¿¿Í´ÖÀ¤ò»ý¤Ä·¯»Ò¤¬ÃæÍÇ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶Íý¸¶Â§¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¾®¿Í¤¬ÃæÍÇ¡Ê¤ËÈ¿¤¹¤ë¡Ë¤Î¤Ï¡¢¸¶Íý¸¶Â§¤òÃÎ¤é¤º¡¢ÌÜÀè¤ÎÊª»ö¤Ë¤Ò¤¤º¤é¤ì¤Æ¡¢°Â°×¤ËÊª»ö¤òÍý²ò¤·¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¶²¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ª»³¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤ªÂð¤Î¤´¼ç¿Í¤Ï½ÐÈÇ¤ä¸ä³Ú¤ÎËÜ¼Á¤¬²¿¤«¤âÍý²ò¤»¤º¡¢»þÂå¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤Î¤Þ¤ì¡¢ÌÜÀè¤ÎÍß¤Ë¤«¤é¤ì¤ÆÊª»ö¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µß¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´°Á´¤Ê¿Í³ÊÈÝÄê¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Æ¤¤¤Ï¡Ö¸«µÁÉÔ°Ù¡¢ÌµÍ¦Ìé¡ÊµÁ¤ò¸«¤Æ¤»¤¶¤ë¤ÏÍ¦¤Ê¤¤Ê¤ê¡Ë¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¼ë»Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖµÁ¤È¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¸¶Íý¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ê¡ØÏÀ¸ì½¸Ãí¡Ù´¬Æó¡¢Î¤¿ÎÊÓ¡¢Âè½½Ï»¾Ï¡Ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¸¶Íý¸¶Â§¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¸¶Íý¸¶Â§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·ª»³¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Æ¤¤¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤È¡Ö¤¦¤Á¤Î¼ç¿Í¤ÏÊª»ö¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾®¿´¼Ô¤À¤«¤é¤½¤ì¤ò¹Ô¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖµÁ¤ò¸«¤Æ¤»¤¶¤ë¡×¤Î¤ÏÄÕ²°¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸ÅÅµ¤ÎÊ¸¸À¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ì¤Ð¡¢¤Æ¤¤¤¬Á´ÌÌÅª¤ËÄÕ²°¤Î°»ö¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ì¿¸ð¤¤¤ò¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¢¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ·ª»³¤¬¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤º¡¢ÄÕ²°¤ËÂÐ¤¹¤ë·ºÈ³¤âÂÅÅö¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Î°ì¾ìÌÌ¤Ë¼ë»Ò¤ÎÃí¼á¤Þ¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¤Æ²ò¼á¤·Ä¾¤¹¤Î¤Ï¡¢ÍÈ¤²Â¼è¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸«¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Æ¤¤¤Û¤É¤ÎÆÉ½ñ¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á°²ó²òÀâ¤·¤¿Äê¿®¤Î¡Ö½ÐÈÇÅýÀ©Îá¡×¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Î¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¡ØÏÀ¸ì½¸Ãí¡Ù¡ØÃæÍÇ¾Ï¶ç¡Ù¤Î²ò¼á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÄÕ²°¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤Î½õÌ¿Ã²´ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÄÕ²°¤ò²¥¤ë°ÕÌ£¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
ÄÕ²°¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¡ÖÀ¯¼£¸¢ÎÏvs.¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ë»Ò³Ø¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ì¤Ð¡¢¸¶Íý¸¶Â§¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤½¤ì¤Ë¾¡¼ê¤Ê¼«²æ¤ò²¡¤·½Ð¤·¤ÆµÕ¤é¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤È¤Ï¡¢¡Ö½ÐÈÇÅýÀ©Îá¡×¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡¿·µ¬½ÐÈÇ¤ÏµöÇ§²ÄÀ©¤È¤¹¤ë¡¢¢Î¢¤Å¤±¤Î¤Ê¤¤»þ»ö¾ðÊó¤ò°ìËç²è¤ÇÈÇ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Î¶Ø»ß¡¢£ÈÜàÐ¤ÊÆâÍÆ¤äÀ¤´Ö¤òÀú¤ëÀ¯¼£¼çÄ¥¤Îµ¬À©¡¢¤Í·³Ô¤ÎÎø°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¹¥¿§ËÜ¤ÎÀäÈÇ¡¢¥¿·´©½ñ¤Î±ü½ñ¤Ëºî¼Ô¤ÈÈÇ¸µ¤Î¼ÂÌ¾µÆþ¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë¡¢¦»ùÆ¸¤ÎÆÉ¤ßÊª¤ËàÐêø¡Ê¤ï¤¤¤»¤Ä¡Ë¤ÊÆâÍÆ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¶Ø»ß¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¡ÖÀ¯¼£¸¢ÎÏvs½ÐÈÇ¶È¼Ô¡×¤Ë¤·¤¿¤¬¤ëÄÕ²°¤³¤½¡¢¸«Åö°ã¤¤¤ÎÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ë¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤ò¤·¤¿¤«¤é½Í¡¹¤ÈÈ³¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Äê¿®¤¬¤³¤È¤µ¤éÄÕ²°¤ò¼¹Ù¹¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÄÕ²°¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¡ÖÀ¯¼£¸¢ÎÏvs.¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¤¦¤Ã¤«¤ê¾è¤ë¤È¡¢Äê¿®¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Èó¸½¼ÂÅª¤Ç¼«¸ÊËÜ°Ì¤Ê¡Ö°Ìò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°õ¾ÝÁàºî¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¸ÅÅµ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Äê¿®¤Ï¡¢»Ë¼Â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ÅÅµ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Èà¤ÎÃøºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø¹ñËÜÏÀ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö·¯¼ç¤¬ÃÈ¤«¤¤ÃåÊª¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿©»ö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Î¸ùÀÓ¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£Ì±¤Î¸ùÀÓ¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤·¤âÌ±¤¬ÅÄÈª¤ò¹Ì¤µ¤º¡¢µ¡¿¥¤ê¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·¯¼ç¤âµ²¤¨Åà¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤â·¯¼ç¤¬¤ß¤º¤«¤éÅÄÈª¤ò¹Ì¤·¤Æ¿©¤Ù¡¢µ¡¿¥¤ê¤ò¤·¤ÆÃå¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Ì±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¼ç·¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿ÈÊ¬¤Îº¹¤Ê¤É¤Ï¿¦¶È¤Î°ã¤¤¤Ë²á¤®¤º¡¢Ì±¤¬·¯¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·¯¼ç¤¬Ì±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÀäÂÐ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤·¯¼ç¤Î²ÈÊÁ¡¢ÀäÂÐ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì±¤Î²ÈÊÁ¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤ÎÆ»Íý¤ò¤è¤¯¤ï¤¤Þ¤¨¡¢¿¼Ê¥¤ËÎ©¤Ã¤¿¤êÇöÉ¹¤òÆ§¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¬¤¯Å·¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ø½ñ·Ð¡Ù¤Ë¡ÖÉ¤É×É¤ÉØ¡¢ÉÔ³Í¼«¿Ô¡£Ì±¼çæ¨Í¿ÒÐ¸ù¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¡Ø½ñ·Ð¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÉ¤É×É¤ÉØ¤â¤ß¤º¤«¤é¿Ô¤¯¤¹¤ò³Í¤¶¤ì¤Ð¡¢Ì±¼ç¡¢Í¿¤ËÒÐ¤Î¸ù¤ò¿Ô¤¯¤¹æ¨¤·¡×¤ÈÆÉ¤ß¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤¬¼«Ê¬¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢Ì±¤È·¯¼ç¤¬¶¦¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ»ö¶È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ë»Ò³Ø¤Î¤¤¤¦¡Ö´²ÍÆ¤µ¡×¤È¤Ï
Äê¿®¤Ï¡Ö°ÏÊÆ¡×¡Ö¼·Ê¬ÀÑ¶â¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊý¤ÈÅÔ»Ô¤ÎÃæ¾®¶È¼Ô¤òÊÝ¸î°éÀ®¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¡ÖÃæ´ÖÁØ¡×¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö·ðÌóÎá¡×¤ä¡Ö½ÐÈÇÅýÀ©Îá¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤òÉáµÚ¤·¡¢¸ÀÏÀ¤ÎÀ®½Ï¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¹ñÌ±¤Î·ÐºÑÅª¼«Î©¤ÈÀº¿ÀÅª¼«Î§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñÌ±¤Ëµï¾ì½ê¤ÈÌò³ä¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤µ¤»¡¢²¼¤«¤é¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿À¯ºö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤³¤½¾å¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÌ±¼ç¡¢Í¿¤ËÒÐ¤Î¸ù¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¿ÈÊ¬º¹¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢Æ±¤¸¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¶¨Æ¯ºî¶È¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ë»Ò³Ø¤Î¤¤¤¦´²ÍÆ¤µ¤È¤Ï¡¢¿ÈÊ¬º¹¤òÄ¶¤¨¤¿Æ±¤¸¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¿®¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤âµö¤¹¤È¤¤¤¦Çî°¦Àº¿À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¤Î¿Í´Ö¤ËÅù¤·¤¯²ÄÇ½À¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤³¤È¤¬¡ÖÃæÍÇ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ÅÅµ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤ÏËÜÍè¡¢¤ß¤º¤«¤é¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¿¼Ê¥¤ËÎ©¤ÁÇöÉ¹¤òÆ§¤à¡×¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤Ã¤¿Äê¿®¤¬¹Ô¤Ã¤¿À¯¼£¤È¤Ï²¿¤«¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þÂå¤¬Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊÂç¾ì °ì±û ¡§ Ãæ¹ñ»×ÁÛ¡¦ÆüËÜ»×ÁÛ¸¦µæ¼Ô¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ë