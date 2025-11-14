11月13日、サン・クロレラ株式会社は、滋賀レイクスとともに、滋賀から新しい文化・価値観を発信する共同プロジェクト「SHIGA VIBE（シガ・ヴァイブ）」を立ち上げたことを発表した。

「SHIGA VIBE」は、滋賀レイクスとサン・クロレラが協働し、地域・チーム・ブランドの枠を超えて新しい価値を共創するプロジェクト。滋賀がもつ豊かな自然や歴史を背景に、「固定観念にとらわれない新しい感性」を生み出し、地元に息づくエネルギー＝“VIBE（バイブ）”を発信していくという。

今回のプロジェクトを象徴する下記の3色で、魅惑的なSHIGAの「雰囲気＝VIBE」を表現している。

SUN RED（サンレッド）：太陽の輝きと希望を表現



MOTHER GREEN（マザーグリーン）：マザーレイクと呼ばれる琵琶湖の水面を表現



SHADE NAVY（シェードネイビー）：湖を囲む山々から生まれる深遠なシルエットを表現

「SHIGA VIBE」をテーマにした特別試合も実施され、上記の3色を基調とした特別ユニフォームとスペシャルコートデザインで試合を盛り上げる。

■「SHIGA VIBE」をテーマにした特別試合日程



2025年12月20日（土）・21日（日） vs 越谷アルファーズ



2026年2月14日（土）・15日（日） vs 広島ドラゴンフライズ



2026年4月15日（水） vs 三遠ネオフェニックス

■「SHIGA VIBE」公式サイト



https://www.lakestars.net/shigavibe/

