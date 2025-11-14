橋本環奈が華やかドレスで大階段を闊歩！「表参道ヒルズ クリスマスツリー 2025 点灯式」に登場
2025年11⽉11⽇、「表参道ヒルズ クリスマスツリー 2025 点灯式」が東京・表参道ヒルズにて開催され、ヴァレンティノのドレスを着用した橋本環奈さんが登場した。
【写真】豪華な衣装で吹き抜け大階段を歩く橋本環奈さん
「OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS TREE 2025」は、2025年11⽉11⽇から12月25日(木)までの期間に開催。本館の吹き抜け大階段には、高さ約10メートルのクリスマスツリーが登場。多面体プリズムが幾重にも重なって輝き、⼤阪・関⻄万博「滋賀県ブース」の演出技術を応⽤した“光のリング”が、⾳楽とシンクロしながらツリーの周りを浮遊する。(点灯時間11時〜23時※光と音の特別演出は20分ごとに実施)
ヴァレンティノのドレスを身にまとい、華やかに登場した橋本環奈さんは、ツリーを点灯し、「幻想的ですてき。無心になって、きれいだな〜と思いながら見つめていました」とニッコリ。衣装についても「やっぱりクリスマスってキラキラしたものに目がいくので。キラキラしたものが大好きだし、こうした服装でステージに立つことができて本当にすごくうれしく思います」と笑顔を見せた。
続けて、イベントのMCから「日頃から輝きを保つために大切にしていること」を問われると、「私がいつも思っていることは、何事も楽しむこと。時間は有限なので、やりたいことは今のうちにやろうと思って。アクティブにいろいろなところに出かけていますし。大切な友だちと過ごす時間も幸せだなと感じています」と返答。「この季節に気を付けている美容法」についても問われると、「やっぱり乾燥するので、保湿やヘアケアをより一層丁寧にしたりとか。毎日の積み重ねが大事なのかなと思っています」と話していた。
また、「表参道には来ますか？」という質問には「はい。よく来ます！特に『表参道ヒルズ』は。よく歩いていますよ」と橋本さん。「(橋本環奈さんだと)バレないですか？」と聞かれると、「バレていないと思います。わりと身長が低いので(笑)。下を向いていればみんなの視界に入らないのかな？私、ゴルフが好きなのでウェアをお買い物したり、ワンちゃんのショップもあったりとかするので、そういったものを見たりして。いろいろとあって楽しいですよね」と、ショッピングエピソードで盛り上がっていた。
ちなみに表参道ヒルズでは、本館地下3階 スペースオーにて、クリスマスシーズンを彩るポップアップイベントも実施される。2025年11月22日(土)から12月7日(日)まで実施される「ジェラート ピケ」最大級のポップアップイベント「ジェラート ピケ クリスマスギフトマーケット 2025」では、ここでしか手に入らない限定チャームコレクションや、限定アイテムが入ったカプセルトイなどが登場予定。2025年12月13日(土)から12月25日(木)までの期間には、「ジョー マローン ロンドン クリスマス ポップアップイベント」も実施される予定だ。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
