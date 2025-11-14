羊文学からのクリスマスプレゼント！スペシャルシングルCD「Feel/mild days」を数量限定で発売

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

羊文学が、スペシャルシングルCD「Feel/mild days」を12月17日にリリースする。

■クリスマスライブに合わせてリリース

12月に開催するクリスマスライブ『まほうがつかえる2025』に合わせて発売される本作は、羊文学からのクリスマスプレゼントともいえる作品で、TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』オープニングテーマ「feel」と、同アニメのエンディングテーマ「mild days」を収録。

パッケージデザインは「Feel」「mild days」の配信シングルのアートワークを手掛けたpikaム（tamanaramen）が担当した。

シングルCDは、11月14日から予約受付開始。『まほうがつかえる2025』のライブ会場の他、各CDショップでも販売予定だ。なお、本作は数量限定での販売となるため、確実に入手したい人は早めの予約を。

CDリリースの発表と合わせて『まほうがつかえる2025』のビジュアルも公開。おとぎ話の“ガラスの靴”から着想を得て、魔法が宿る瞬間を可視化した象徴的なアートワークは、MAEDA DESIGN LLC.が手掛けた。

さらに、11月14日21時に羊文学オフィシャルYouTubeにて、10月に行われた日本武道館公演『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ（Right now, right here.）”』より「いとおしい日々」の映像がプレミア公開される。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2025.12.17 ON SALE

SINGLE「Feel/mild days」

