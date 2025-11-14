きょうも山形県内各地でクマが目撃されています。新庄市では県立新庄病院近くで目撃されているほか、飯豊町では手ノ子駅付近をクマが移動しているのが確認されていて、町と猟友会が対応を協議しています。

【写真を見る】【動画】病院の近くの茂みや柿の木の上で...クマ目撃相次ぐ 新庄市や飯豊町で現場対応（山形）

警察によりますと、きょう午前７時半ごろ、県立新庄病院の近くでクマが目撃されました。

クマは子グマとみられていて、午前９時４０分ごろには新庄病院の西側の茂みの中にいるのが確認されています。

クマのおおよその位置は判明していて、市や警察、猟友会などが現場に集まり対応に当たっています。

■飯豊町でもきのうからクマが...

また、飯豊町でもクマが目撃されています。

町や警察によりますと、きのう午前１１時５０分ごろ、飯豊町手ノ子のＪＲ手ノ子駅近くの交差点でクマ１頭が目撃されました。

体長は５０センチから６０センチの子グマとみられています。

その後クマは午後３時半ごろに手ノ子駅から南東におよそ１３５メートルの民家の木の上にいるとの通報がありましたがその後見失いました。

きょうになり、クマは午前６時５０分ごろきのう目撃された民家近くの柿の木で目撃され、午前９時ごろには手ノ子駅から南東におよそ２００メートルの地点で目撃されました。

クマが目撃されたのは比較的住宅が集まっている場所で町などが追い払いや麻酔銃による対応が可能か検討しているということです。