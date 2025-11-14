祝・6周年！『THE FIRST TAKE』がBABYMONSTERとスペシャルコラボ。コラボグッズの発売も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6周年を迎える『THE FIRST TAKE』がBABYMONSTERとスペシャルコラボレーション。世界的ヒット曲「SHEESH」を圧巻の歌唱力で披露。さらに、ここだけでしか買えないコラボグッズの販売も決定した。

■BABYMONSTER、世界的ヒット曲「SHEESH」を圧巻の歌唱

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』が11月15日にチャンネル開設から6周年を迎える。

『THE FIRST TAKE』の6周年特別企画では「世界とつながる。音楽でつながる。」をテーマに、アジアを中心に世界で活躍するBABYMONSTERとスペシャルコラボレーション。

『THE FIRST TAKE』の各SNSでは、アイコンやヘッダーにてBABYMONSTERとのコラボレーションデザインが解禁となった。

そして、11月14日22時に公開の第611回では、記念すべきコンテンツとして、MVの再生回数が3.7億回を超える世界的ヒット曲「SHEESH」をパフォーマンス。ピアノが軸となるバロック調のメロディとクールなビートを合わせたダンスナンバーである本楽曲を、力強い圧巻の歌唱力で披露。

また、『THE FIRST TAKE』とBABYMONSTERのコラボレーショングッズの販売も決定。『THE FIRST TAKE』とBABYMONSTERのロゴやモチーフを掛け合わせた限定デザインを使用したTシャツ、フーディー、ランダムアクリルキーホルダー、トートバッグの全4種類のグッズラインナップが展開され、BABYMONSTERの国内オンラインショップにて受注販売が開始されている。

ここでしか手に入らないスペシャルグッズとともに『THE FIRST TAKE』6周年を楽しもう。

■様々なアーティストが集う国際的なプラットフォームへと進化した『THE FIRST TAKE』

『THE FIRST TAKE』は4月にチャンネル初となる音楽フェスの生配信を実施し、「日本の響きを世界へ」をコンセプトに掲げた『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』を世界200以上の国と地域へ配信。さらに、台湾とマレーシアで行われた同フェスの海外公演の模様も公開された。

8月には香港の地上波TV局ViuTVの人気音楽番組『CHILL CLUB』とタッグを組み、オーディションプロジェクト『CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice』を開催。約1,000名を超える応募の中から選ばれたVincy So（蘇詠淳）が『THE FIRST TAKE』に出演し、香港でも大きな話題を呼んだ。

2025年だけでも、アメリカ、イタリア、カナダ、韓国、タイ、中国、フィリピン、香港を拠点とするアーティストが出演。toeやSB19の出演時には海外から多数のコメントが寄せられ、日本のみならず世界各地の視聴者からも支持を集めるアーティストの出演によって、海外からのチャンネル登録者も増加している。

『THE FIRST TAKE』は、日本の音楽を世界に発信し、さらに海外アーティストが日本を訪れるきっかけとなるなど、様々なアーティストが集う国際的なプラットフォームへと進化している。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

BABYMONSTER

MINI ALBUM『WE GO UP』

2025.10.22 ON SALE

BABYMONSTER

ALBUM『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～』

2025.10.28 ON SALE

BABYMONSTER

Blu-ray『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～』

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/