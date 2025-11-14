「『長友さんの穴を埋める』みたいな考えはいらない」39歳のムードメーカーが不在。日本代表10番が示した“覚悟”「依存してはいけない」
日本代表は、11月14日にガーナ代表、18日にボリビア代表と国際親善試合を戦う。
今回のメンバーから、39歳の長友佑都が外れた。所属するFC東京が16日に天皇杯準決勝を戦うため、招集見送りとなったのだ。
ムードメーカーでもあるベテラン戦士の不在について、他の選手はどう考えているのか。10番を背負う堂安律は13日の取材でこうコメントした。
「佑都君にしか出せないものは間違いなくありますし、彼がこの日本代表にいる意味は、間違いなく非常に大きいものがあると感じている。そこに対して、言うつもりはないですけど、ただ、僕たちが中心になって引っ張っていきたいという思いがある中で、彼に依存してはいけないと言うのはわかっています」
27歳のMFは「今の日本代表のキャラクターでは、みんな、自分が引っ張っていきたいという思いの強い選手が多いので。『長友さんの穴を埋めるようにしよう』みたいな考えはいらないと思っていて。自分たちの色で、自分たちのやり方で、チームのことを考えて行動できたらと思います」と続けた。
長友がいなくても問題はない――。チームリーダーのひとりとして覚悟を示した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
