8月に第5子を出産の辻希美、iPadは子ども一人に1台必要 自分のご褒美として欲しいものも明かす
5児の母でタレントの辻希美（38）が14日、都内で行われた『Amazonブラックフライデー』記者発表会に登場した。ブラックフライデーで家族に贈りたいギフトを明かした。
【全身ショット】華やか…！白のワンピースで登場した辻希美
Amazonをどう使っているか聞かれた辻は「寝る前にぽちぽちしてお買い物するのが好きで、毎日のようにAmazonの箱を見ています（笑）。私が住んでいる区域の中では1位、2位を争うんじゃないかというくらい買っています」と笑った。
8月に第5子を出産したばかりの辻は、産後に買いに行くことが難しかったとAmazonを多用していたそう。そんな自身のご褒美としてほしいものを聞かれると「アロマ加湿器」と回答。
また、大切な人へのギフトとしては「iPad」を挙げ、「正直、今の時代は子ども一人に1台必要」だといい、「どんな時でも喜ばれるアイテムです」と語っていた。
辻は2007年6月にタレントの杉浦太陽（44）と結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空（せいあ）さん、13年3月に次男・昊空（そら）さん、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。
『Amazonブラックフライデー』は24日深夜0時から12月1日午後11時59分までの8日間にわたって開催する。
この日は、YouTuberのたこまるも登場した。
