結婚12年目のやついいちろう、妻・松嶋初音の第1子妊娠を報告「よりパワーアップするやつい一家」
お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろう（50）が、自身のSNSを更新。妻でタレントの松嶋初音（38）の妊娠を発表した。
【写真】ブラックコーデで…大きなお腹の松嶋初音に寄り添うやついいちろう
投稿で「いつも応援して下さる皆様へ」と題し、「突然のお知らせになるのですが、この度やつい家に新たな命がやってくることとなりました」と報告。「年齢的なこともあり、皆様へのお知らせが遅くなったことお詫び申し上げます。とにかく今は元気な子が産まれて来ますようにと祈る日々です」とつづった。
続けて「本日より結婚12年目を迎え、よりパワーアップするやつい一家をこれからも何卒よろしくお願いします！」と呼びかけた。
また「いつもお世話になっているお仕事関係の皆様、いつも応援して支えてくださっている皆様、ご迷惑やご心配をおかけすることもあるかと思いますが温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
やついいちろうは1974年11月15日生まれ、三重県出身。1997年、今立進と共にお笑いコンビ・エレキコミックを結成。コンビでのお笑いライブ、バラエティ番組、ラジオへの出演の他、個人ではNHK連続テレビ小説『ひよっこ』の出演や、「DJやついいちろう」としてCDをリリースし、音楽イベントにも出演している。
2013年11月17日に、松嶋がブログで「数年前にゲーム関係の仕事で出会ってからゆっくりと同じ時間を過ごすようになり、ちょうど私の誕生日が11月13日、彼の誕生日が11月15日ということで、間の11月14日に区役所へ婚姻届を提出してきました」と、結婚を報告。やついはラジオで報告した。
