¥«¥ó¥Æ¥ì¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡õ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤Ë¡¡¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤ËAIÅëºÜ¡Ø¥«¥ó¥Æ¥ìº×¤ê¡ª¡Ù¡ÚÆâÍÆ³µÍ×¡Û
¡¡´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤Ï21¡Á24Æü¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÀðÄ®¸ø±à¤È¥«¥ó¥Æ¥ìÀðÄ®¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÇÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥«¥ó¥Æ¥ìº×¤ê¡ª2025 ¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡õ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¥Õ¥§¥¹¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ìÀðÄ®¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¥¢¥È¥ê¥¦¥à¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿ÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÎÄ«¤Î´é¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°9¡§50¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤È¡¢Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§50¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥°¥ë¥áÅ¹¤Ê¤É¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÌó50Å¹ÊÞ¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡ÙMC¤Î±ß¹»Ö¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ë¤è¤ë¤Õ¤ì¤¢¤¤¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤âÅÐ¾ì¡£°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡¢Ã¤Ì¦¤æ¤¦¤È¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ²ÎÍØ³¦¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤ÎSHOW-WA¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡24Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ìÀðÄ®¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¥¢¥È¥ê¥¦¥à¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¤ä¤¹¤È¤â¡¦Í§¶á¤Î¥¥á¥Ä¥±¡ª¡Ù¡¢¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡¢¡Ø²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ¡ª²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡Ù¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¹Ô¤¦¡£¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¸µÅÅÄÌ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦ÄÔÃæÃ£Ìé¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë»÷´é³¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡Ê»öÁ°ÃêÁª¡õ°ìÉôÅöÆü¼õÉÕ¡Ë¡¢²ñ¾ì¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Á¥¨¥â¥óÊÑ¿È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃµ¤¹¡Ö¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤òÃµ¤»¡×¤Ê¤É¤Î´ë²è¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú24Æü¡Ö¥«¥ó¥Æ¥ì¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡¦¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×ÆâÍÆ³µÍ×¡Û
¢£¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó ¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÃµ¤¹¡Ö¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤òÃµ¤»¡×¤ä¡¢AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤!?²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖAI¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢¸µ¡¦ÅÅÄÌ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ ÄÔÃæÃ£Ìé¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó»÷´é³¨¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿Íµ¤ÈÖÁÈ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
ºòÇ¯¤Î¡Ø¥«¥ó¥Æ¥ìº×¤ê¡ª2024¡Ù¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù¤ä¡Ø²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ¡ª²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡Ù¤Î¼Ì¿¿»£±ÆÍÑ´é½Ð¤·¥Ñ¥Í¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡¢¡Ø¤Á¤ã¤Á¤ãÆþ¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ø¤ä¤¹¤È¤â¡¦Í§¶á¤Î¥¥á¥Ä¥±¡ª¡Ù¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¢£¿Íµ¤ÈÖÁÈ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥ºÇÛÉÛ
Ëè½µ·îÍË¸á¸å10»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù¤ä¡¢¡Ø²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ¡ª²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤òÇÛÉÛ¡£¤Ê¤ª¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢£¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¡ß¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è
¡Ö¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¡×¤È¡¢Âç¿Íµ¤¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì1³¬¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Î¥¬¥é¥¹ÌÌ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¼Ò²°¾å¶õ¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ëARÆ°²è¤¬½Ð¸½¤·¡¢°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡£
