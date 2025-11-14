サンリオと「チェゴシム」が再コラボ ポチャッコ＆リトルツインスターズが新登場
CHOCOLATE Inc.は、日本展開を手がける韓国発キャラクター「チェゴシム」とサンリオのキャラクターたちによるコラボレーションポップアップ「チェゴシム×サンリオキャラクターズPOP-UP SHOP」を、18日よりJR池袋駅南口改札前イベントスペースにて開催する。
【写真】目がうるうる…「うわーんゴシム×ポチャッコ」ペア
「チェゴシム」と「サンリオキャラクターズ」とのコラボは、今年4月にサンリオピューロランドで開催された「ビタミンピューロ」以来の再実現となり、前回はコラボアイテムがほぼ完売するなど好評を博した。本コラボで使用しているデザインは全て「チェゴシム」の作者・チェゴシム氏による描き起こしで、ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロールなど「サンリオキャラクターズ」のうち7キャラクターと“ゴシムちゃん”たちがゆるいタッチで描かれている。
コラボアイテムには、描き起こしのデザインを使用したマスコットやヘアクリップなどに加え、キャラクターごとにポジティブなメッセージが描かれた新デザインの「ラッキーカード」もラインアップ。また開催期間中、コラボアイテムを含む「チェゴシム」関連商品を1会計税込2000円購入すると、特典として「オリジナルステッカー」（全7種）を1点もらえる。
