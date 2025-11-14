山田涼介、ホリデーシーズン彩るあったかルームウェアを着こなす 『ジェラート ピケ』ビジュアル＆ムービー公開
ルームウェアブランド『gelato pique（ジェラート ピケ）』では山田涼介が着こなす、ホリデーシーズンを彩るふんわりとあたたかなルームウェアコレクションの特設ページやムービーを、14日から公開した。
【写真】圧倒的彼氏感…だぼっとウェアを着こなす山田涼介
ブランドアイコンでもあるボーダーアイテムや、ホリデームードあふれるフェアアイルシリーズなど、冬のおうち時間をハッピーにしてくれるルームウェアがラインアップ。山田はベアモチーフやノルディック柄などどこか心くすぐるコレクションをナチュラルに着こなしている。
「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開している。また公式インスタグラムでは、最新ビジュアルやスペシャルムービーを公開する。
また、ページ内のアイテムは、「全国のジェラート ピケ店舗」、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、「マッシュグループ公式アプリMASH STORE」、「USAGI ONLINE」にて発売。※アイテムにより発売日が異なる。
