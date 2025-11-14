King ＆ Prince、ミッキーマウスと「プレゼント交換をしたい」 仲良く3ショット飾るホリデーシーズンアートが解禁
今年「ミッキーマウス・マーチ」に続く、ミッキーマウスの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」をリリースしたKing ＆ Princeが、ベストフレンドであるミッキーマウスと3ショットを飾るホリデーシーズンアートが解禁された。
【写真】幻想的⋯ポップコーンが舞う映画館にいるKing & Prince
ミッキーマウスは2028年にスクリーンデビュー100周年を迎える。これに先駆けて、2025年にワクワクに満ちたコラボレーションの数々で日本中に驚きと笑顔を届けてきたミッキーとKing ＆ Prince。幻想的なイルミネーションに包まれたホリデーシーズンアートは、美しい街並みの中に3人が仲良く並ぶ“べスフレ3ショット”となっており、ホリデーシーズンを盛り上げるビジュアルとなっている。
コートやマフラーなど冬らしい装いに身を包んだビジュアルについてKing ＆ Princeは「すてきな丸の内の街並みを背景に、ベストフレンドであるミッキーとKing ＆ Princeだからこその温かな雰囲気の3ショットになったと思います！大切なお友達や家族と、同じようにすてきな写真をぜひこの街で撮ってほしいです」とコメント。
そしてミッキーとのこの冬の過ごし方について、「一緒にクリスマスパーティーをしたいですね！今年はミッキーとたくさんの思い出ができたので、思い出話をしながら、おいしいご飯を食べて、最後にプレゼント交換をしたいです」とベストフレンドならではの楽しい思い出を作りに意欲。そして、「街がだんだんと華やいできて、すてきな季節がやってきます！ミッキーと僕たちとJOYFUL MOMENTSな冬を過ごしましょう！」とグリーティングメッセージも届いた。
ホリデーシーズンアートは、よろこびや感動、幸福感に包まれるディズニーの物語の特別な瞬間をテーマにしたホリデーイベント“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 「Disney JOYFUL MOMENTS」”を開催中の丸の内エリアに広告として掲出されるほか、新丸ビル1Fに15日オープンする特設コーナーに大型パネルとして飾られる予定となっている。
さらに、15日からは、ホリデーシーズンアートがデザインされたMickey & Friends × King ＆ Princeの新たなスペシャルグッズの販売も決定。詳細は公式ホームページに記載される。
