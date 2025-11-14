amazarashi、バンド史上最大規模のアジアツアー開催決定 東京・ソウル・台北・上海・北京の5都市を巡る
ロックバンド・amazarashiが、来年4月よりアジア5都市を巡る『amazarashi ASIA TOUR 2026』を開催することが発表された。バンド史上最大規模のアジアツアーとなる同公演は、4月18日のソウル公演を皮切りに、台北、東京、上海、北京でのパフォーマンスが予定されている。
【写真】メンバーの姿も！ライブ映像『アンアライブ（from LIVE 電脳演奏監視空間 ゴースト）』サムネイル
東京公演は、5月28日にZepp Hanedaでの会員限定公演、6月3日にSGC HALL ARIAKEでの通常公演の2公演が開催される。両公演のチケットは、14日正午よりamazarashiの公式サイトにて会員先行予約の受付がスタートしている。ソウル、台北、上海、北京の各公演詳細およびチケット販売情報は後日発表される。
また、ツアー開催決定にあわせて、19日に発売される映像作品『電脳演奏監視空間 ゴースト』より、ライブ映像『アンアライブ（from LIVE 電脳演奏監視空間 ゴースト）』がきょう14日午後9時にYouTubeでプレミア公開される。
4月29日に開催された神奈川・横浜アリーナ公演のクライマックスを飾った楽曲で、臨場感あふれる演奏シーンが堪能できる映像となっている。
