氷川きよし、『NO MUSIC, NO LIFE.』ポスターに2年半ぶり登場 渋谷店エレベーター内で撮り下ろし
タワーレコードの意見広告シリーズ『NO MUSIC, NO LIFE.』の最新版に、ニューアルバム『KIINA.』をリリースする氷川きよしが登場することが決定した。
【写真】「背中が綺麗すぎる」温泉での美背中ショットを公開した氷川きよし
氷川が同シリーズに登場するのは約2年半ぶり。今回のポスターは、タワーレコード渋谷店のエレベーター内で撮影されたカットを使用し、「音楽には人と人の心をつなぐ力があります。」という本人の言葉が添えられた特別なビジュアルとなっている。
このポスターは、アルバム『KIINA.』の店着日である18日から順次、全国のタワーレコードおよびタワーレコードミニ各店にて掲出。また、同日には『NO MUSIC, NO LIFE.』のオフィシャルサイトにて、撮影の様子を収めたメイキング映像の公開も予定されている。
